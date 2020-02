EKWB stellt den High-End-Wasserkühler EK-Quantum Magnitude vor

EK Water Blocks hat ein neues Produkt der Quantum-Serie vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen neuen High-End-Wasserkühler EK-Quantum Magnitude, der für die verschiedenen Plattformen zur Verfügung steht. EKWB hat den Wasserkühler in weiten Teilen neu gestaltet, so dass er die maximale Kühlleistung erreichen soll.

Den Fokus legt der Wasserkühlungsspezialist in der Ankündigung aber zunächst auf das Design. Der Befestigungsrahmen besteht aus Edelstahl. Der eigentliche Kühlkörper aus Kupfer, vernickeltem Kupfer oder kann mit einer Plexiglas- und Acetalabdeckung versehen werden.

Im Rahmen der Kühlplatte befindet sich ein RGB-Streifen mit 30 individuell adressierbaren RGB-LEDs. Im Falle der Variante mit Acetaldeckel bildet der Leuchtstreifen einen Rahmen um den Kühlblock. Die Plexiglasabdeckung leuchtet nach Innen hinein. Wenn man sich zunächst für eine Variante ohne RGB-Beleuchtung entscheidet, kann diese später nachgerüstet werden. Angesteuert werden kann die Beleuchtung über die EK-Loop Connect oder das jeweilige System des Mainboard- oder Grafikkartenherstellers, wenn hier die Möglichkeit besteht die Beleuchtung anzuschließen.

Wohl wichtigste Funktion des EK-Quantum Magnitude ist die Kühlung und hier will EKWB zahlreiche Verbesserungen eingepflegt haben. So werden alle Komponenten des Kühlers per CNC aus dem vollem Block Metall hergestellt. Für die Kühlfinnen, durch die das Wasser fließt, spricht EKWB von einer um 50 % größeren Oberfläche. Die Mikrokanäle sollen nur 0,4 mm breit sein, die Finnen sind nur 0,26 mm dick.

Im Falle des EK-Quantum Magnitude für Intel-Prozessoren (Sockel LGA115x und LGA20xx) kann die Fließrichtung des Wasser frei gewählt werden. Dies soll die Verschlauchung vereinfachen, da Zu- und Abfluss-Anschluss frei gewählt werden können. Für die AMD-Ryzen-Prozessoren (Sockel AM4) besteht diese Flexibilität nicht, da EKWB die Kühlung das asymmetrischen Chiplet-Designs über den Compute-Dies und dem I/O-Die sicherstellen will.

Die Basisplatte des EK-Quantum Magnitude ist konvex gestaltet, um den konkaven Heatspreader-Oberflächen entgegen zu kommen. EKWB verkauft aber auch flache Basisplatten, die dann umgerüstet werden können. Der Anpressdruck bzw. die Gleichmäßigkeit des Anpressdrucks kann über eine separat erhältliche Jet Plate weiter angepasst werden. Insgesamt will EKWB den EK-Quantum Magnitude modular gestalten, so dass solche Anpassungen auch in Zukunft weiter vorgenommen werden können.

Der EK-Quantum Magnitude kostet in den verschiedenen Varianten von AMD- und Intel-Prozessoren je nach Ausstattungsvariante zwischen 199,99 und 249,90 Euro. Die flache Basisplatte kostet 49,90 Euro. Die bunten Rahmen (EK-Quantum Magnitude Accent) kosten in allen verfügbaren Farben 28,90 Euro. Alle Komponenten des EK-Quantum Magnitude sind ab sofort im Online-Shop erhältlich.