Cloudflare Gen X: Intel Not Inside

Cloudflare hat die zehnte Generation alias Gen X seiner Serverhardware vorgestellt. Interessant ist dies vor allem im Hinblick auf die verwendeten Komponenten. Nach Jahren der Nutzung von Intel-Prozessoren wechselt der Anbieter für Content Delivery Networks, Internetsicherheitsdienste und verteilte DNS-Dienste zu AMD. Weltweit betreibt Cloudflare 200 größere und kleinere Datacenter.

Die Umstellung auf die neuen Server erfolgt natürlich nicht in allen Rechenzentren gleichzeitig. Derzeit hat man erst rund ein halbes Dutzend Datacenter in den USA neu ausgestattet. Schrittweise werden die älteren Systeme in den restlichen Datacentern aber ebenfalls ersetzt – je nachdem, welche Anforderungen hier benötigt werden und wie alt die aktuell eingesetzte Hardware dort ist.

Bisher setzte Cloudflare für die Gen-9-Server auf Prozessoren aus dem Hause Intel und dabei auf die letzten Generationen Skylake und Cascade Lake. Ein genaues Modell nennt Cloudflare für die bisher eingesetzten Prozessoren nicht. Man spricht von 2x 24 Kern Intel-Custom-Off-Roadmap-Prozessoren mit einem Takt von 1,9 GHz bei einer TDP von 150 W. In den Gen-X-Servern zum Einsatz kommen AMD EPYC 7642 in einer Single-Socket-Konfiguration. Diese bieten 48 Kerne, ein Basistakt von 2,4 GHz und einen 256 MB großen L3-Cache. Die TDP des EPYC 7642 liegt bei 225 W und damit um 75 W geringer als bei den zwei Intel-Prozessoren – bei identischer Anzahl an Kernen.

Bei Cloudflare habe man außerdem über den Einsatz von 64-Kern-EPYC-Modellen nachgedacht, dies jedoch verworfen, da der Leistungszuwächse im verwendeten Software-Stack zu gering waren. Die 256 MB an L3-Cache spielen neben der Anzahl der Kerne ebenfalls eine Rolle, so dass man sich für den EPYC 7642 entschieden hat. Womöglich wäre zudem der Einsatz des EPYC 7532 interessant für Cloudflare gewesen. Dieser bietet ebenfalls 256 MB an L3-Cache, aber nur 32 Kerne und wurde vergangene Woche von AMD vorgestellt.

"Notably, for the first time, Intel is not inside. We are not using their hardware for any major server components such as the CPU, board, memory, storage, network interface card (or any type of accelerator). Given how critical Intel is to our industry, this would until recently have been unimaginable, and is in contrast with prior generations which made extensive use of their hardware.

We were particularly impressed by the 2nd Gen AMD EPYC processors because they proved to be far more efficient for our customers’ workloads. Since the pendulum of technology leadership swings back and forth between providers, we wouldn’t be surprised if that changes over time. However, we were happy to adapt quickly to the components that made the most sense for us."

Cloudflare spricht davon, dass man seine Server-Hardware anders ausrichtet, als dies bei vielen anderen CDNs der Fall ist. Dies liegt an den unterschiedlichen Anwendungsbereichen, in denen die Gen-X-Server zum Einsatz kommen. Den Software-Stack entwickele man aber weiterhin parallel für x86 und ARM, wenngleich die ARM-Server hier noch immer auf ihren Durchbruch warten. Man glaubt aber, dass ein Mix aus x86 (Intel und AMD) sowie ARM in der Zukunft sinnvoll sein könnte. In Kürze will Cloudflare einige Benchmarks veröffentlichen, welche die Leistung des Gen-X-Servers aufzeigen sollen.

Die weiteren Komponenten der Gen-X-Server bestehen aus 256 GB Arbeitsspeicher (identisch zum Vorgänger), der dank der EPYC-Prozessoren nun mit 2.933 MHz arbeitet. Hinzu kommen 3x 1 TB an NVMe-SSDs und 2x 25GbE Mellanox NICs zur Anbindung an das Netzwerk.