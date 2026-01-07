Werbung

Lenovo hat auf der CES 2026 mit dem Legion Pro Rollable Concept ein spektakuläres Gaming-Notebook gezeigt, das sein OLED-Display von 16 auf bis zu 24 Zoll ausrollen kann und damit ein völlig neues Ultrawide-Erlebnis in ein klassisches 16-Zoll-Gehäuse bringt. Der Prototyp zielt klar auf E‑Sportler und Gaming-Enthusiasten ab, die maximale Sicht im Spiel wollen – ohne zusätzlich einen externen Monitor mitschleppen zu müssen.

Herzstück des Legion Pro Rollable ist ein flexibles Lenovo‑PureSight‑OLED-Panel, das im Standardbetrieb als 16‑Zoll‑Display mit 16:10‑Seitenverhältnis startet. Per Knopfdruck fährt der Bildschirm seitlich aus und wächst zuerst auf 21,5 Zoll und schließlich auf rund 24 Zoll Diagonale, wodurch sich das Seitenverhältnis bis hin zu einem extrem breiten 24:9-Modus streckt. Lenovo setzt dabei auf einen doppelmotorigen Mechanismus, der das Panel von beiden Seiten ausrollt und stets unter Zug hält, um Faltenbildung zu minimieren.

Technisch orientiert sich das Legion Pro Rollable Concept am High-End-Segment der Legion-Reihe. Im Prototyp kommen ein aktueller Intel-Core-Ultra-Prozessor und eine NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop zum Einsatz, die genug Leistungsreserven für hohe Bildraten in nativen Ultrawide-Auflösungen liefern sollen. Details zu Arbeitsspeicher- und SSD-Konfigurationen bleiben zwar noch offen, doch Lenovo spricht von einem "Top-Tier"-Gaming-Laptop, was auf üppige Spezifikationen inklusive schneller PCIe‑SSDs sowie reichlich Arbeitsspeicher schließen lässt.

Offiziell versteht Lenovo das Legion Pro Rollable noch als "Proof of Concept", das die Grenzen aktueller Notebook-Designs ausloten soll. Konkrete Angaben zu Marktstart, Preis oder finalen Konfigurationen gibt es daher nicht. Im letzten Jahr hatte man das ThinkBook Plus Rollable gezeigt.