ASUS hat auf der CES 2026 sein Commercial-Portfolio für 2026 vorgestellt, das AI-gestützte Hardware und smarte Software für Hybrid-Work-Umgebungen kombinieren soll. Von Premium-Laptops wie dem bereits vorgestellten ExpertBook Ultra über erweiterte ExpertBook-Serien bis hin zur All-in-One-Plattform MyExpert deckt das Line-Up unterschiedliche Preis- und Leistungsklassen ab und damit ganz verschiedene Anwendungsgebiete.

Die ExpertBook-P-Serie umfasst das ASUS ExpertBook P3 G2 mit AMD Ryzen 7 260 sowie das ASUS ExpertBook P5 G2 mit AMD Ryzen AI 9 HX 470 oder Intel Core Ultra 7 Series 3. Sie sind mit 14 oder 16 Zoll großen Bildschirmen ausgestattet, die meist mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten arbeiten und somit klassische WUXGA-Panels mit 400 Nits sind. Für besonders viel Speicher können zwei SSDs untergebracht werden.

Moderne Schnittstellen fehlen den Geräten im eher unscheinbaren Design ebenfalls nicht: Je nach Unterbau gibt es Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1 und Gigabit-Ethernet. Eine Infrarot-Webcam für den biometrischen Login in das Betriebssystem ist da fast schon selbstredend, wobei sich diese über einen Privacy-Shutter abdecken lässt, um die Privatsphäre zu schützen.

Beide Serien sind mit stabilen Gehäusen ausgestattet, die dem MIL-STD 810H entsprechen, und stemmen zwischen 1,38 und 1,59 kg auf die Waage. Für mehr Sicherheit und Produktivität im Geschäftsumfeld soll ASUS MyExpert sorgen. Dabei handelt es sich um eine zentrale All-in-One-Software mit Funktionen wie AI Chat, Knowledge Hub, Advanced Tools (AI Writer, Mail Master), AI ExpertMeet für automatisierte Follow-ups und File Search. Die Plattform sorgt für sichere, lokale oder Cloud-basierte Zusammenarbeit, steigert Produktivität und schützt Daten strikt. Sie integriert sich nahtlos in das gesamte Portfolio und vereinfacht tägliche Aufgaben für Teams in hybriden Umgebungen.

Für das kürzlich vorgestellte neue Flaggschiff – das ExpertBook Ultra – haben wir nun einen Preis: Für 1.999 Euro soll das Gerät im Laufe des ersten Quartals nach Deutschland kommen. Das ASUS ExpertBook P3 und B3 sollen zur gleichen Zeit ab jeweils 799 Euro starten, während das ExpertBook P5 in der Basisversion mindestens 1.439 Euro kosten soll. Das ASUS ExpertBook B5 soll im zweiten Quartal zu Preisen ab 1.499 Euro folgen.