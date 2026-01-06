Werbung

Zur CES 2026 positioniert ASUS das neue ExpertBook Ultra als leistungsstarken KI-Laptop für das Business‑Umfeld: extrem leicht, ausdauernd und mit aktueller Intel‑Plattform ausgestattet. Es ist ein waschechter Copilot+-PC.

Das ASUS ExpertBook Ultra startet bei nur 990 g Gewicht und ist gerade einmal 10,9 mm dünn. Das macht es zu einem der leichtesten 14‑Zoll‑Business‑Laptops seiner Klasse. Die Magnesium‑Aluminium‑Konstruktion ist nach dem Militärstandard MIL‑STD‑810H zertifiziert und somit auf hohe Haltbarkeit im Arbeitsalltag ausgelegt. Gleichzeitig setzt ASUS auf Nachhaltigkeit und erreicht EPEAT Climate+ Gold. Im Inneren arbeiten die neuen Intel-Core-Ultra-X9-Prozessoren der Series 3 mit integrierter Intel-Arc-Grafik und dedizierter NPU für KI‑Beschleunigung. Sie hatte Intel erst vor wenigen Stunden offiziell vorgestellt.

Das Kühlsystem ExpertCool Pro soll es problemlos schaffen, bis zu 50 W abzuführen, sodass selbst rechenintensive Office‑Workloads, Datenanalysen oder leichte Content‑Creation dauerhaft flüssig laufen sollten. Dank Copilot+ ist der Laptop für lokale KI‑Features wie Zusammenfassungen, Bildbearbeitung oder Transkription direkt in Windows ausgelegt.

Highlight ist ein 3K‑Tandem‑OLED‑Display mit Touch‑Support, das bis zu 1.400 Nits HDR‑Spitzenhelligkeit erreicht und mit Corning Gorilla Glass gegen Kratzer geschützt ist. Für Videocalls und die Medienwiedergabe sorgen 6D‑Spatial‑Speakers mit Dolby Atmos. Das haptische Touchpad gibt zusätzlich taktiles Feedback.

ASUS verspricht bis zu 24 Stunden Laufzeit und verbaut hierfür einen 70‑Wh‑Akku, der sich binnen 30 Minuten zur Hälfte wieder aufladen lässt. Trotz des schlanken Gehäuses bietet das ASUS ExpertBook Ultra ein vollwertiges Anschlussset mit zwei Thunderbolt‑4‑Ports sowie zwei USB‑A‑Anschlüssen, wohingegen drahtlos per WiFi 7 gefunkt wird.

Für Unternehmen sind die Sicherheitsfunktionen besonders wichtig: Biometrischer Login, ein nach NIST SP800‑193 abgesichertes BIOS sowie optional verschlüsselte Opal‑SED‑SSDs schützen sensible Daten auf mehreren Ebenen. ASUS unterstreicht den Business‑Fokus mit bis zu fünf Jahren Garantie und dem ExpertGuardian‑Ökosystem, das IT‑Abteilungen bei der Verwaltung und Absicherung unterstützt.