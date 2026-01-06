Werbung

Mit der Ankündigung des Raider 16 Max HX und des überarbeiteten Raider 16 HX bringt MSI zur CES 2026 zwei weitere hochperformante Gaming-Laptops auf den Markt, welche sich klar über der ebenfalls überarbeiteten Crosshair-Reihe positionieren und mit so einigen Features für Enthusiasten aufwarten können.

Bereits optisch machen die neuen Raider-Geräte einiges anders. So setzt MSI auf eine aggressive Gaming-Optik, die mit allerlei RGB aufgewertet wird. So gibt es nicht nur eine farbenfrohe Einzeltastenbeleuchtung bei der Tastatur, sondern auch einen auffälligen Leuchtstreifen an der Stirnseite. Außerdem sorgen einige Design-Elemente auf dem Bildschirmdeckel, unterhalb des Tastaturbetts und vor allem auf der Unterseite für eine interessante Details.

Doch auch unter der Haube hat sich einiges getan: So sorgen sich gleich drei Lüfter mit sechs Heatpipes um die Kühlung, die bis zu 300 W abführen kann und somit selbst die schnellsten und hitzigsten Komponenten möglich macht. Konkret kann ein Leistungsbudget von 175 W für die GPU und 125 W für die CPU bereitgestellt werden.

Natürlich setzt man dabei auf die neusten Blackwell-Chips bis hin zur NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop und stellt dieser einen Intel-Core-Ultra-200HX-Prozessor zur Seite, welche beide Desktop-Leistung mobil machen. Dazu gibt es bis zu 128 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit schnellen 7.200 MHz und Platz für zwei NVMe-SSDs, wovon eine sogar per PCI-Express 5.0 besonders schnell angebunden werden kann.

Das MSI Raider 16 Max HX bietet ein 16 Zoll großes QHD+-Panel mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten, das entweder ein OLED-Panel oder ein günstigeres IPS-Modell sein kann. Beide erreichen bis zu 240 Hz und decken den DCI-P3-Farbraum vollständig ab. Die OLED-Option bietet obendrein DisplayHDR-TrueBlack-1000-Zertifizierung. Das MSI Raider 16 Max HX hat zwei Thunderbolt-4-Schnittstellen und drei USB-3.2-Typ-Ports sowie HDMI 2.1, einen vollwertigen SD-Kartenleser und 2,5-Gigabit-LAN samt 3,5-mm-Klinke zu bieten. Ein Dynaudio-Soundsystem mit 2-Wege-Sterolautsprechern und Nahimic-3-Audio-Enhancve gehören ebenso zur Grundausstattung wie ein kapazitätsstarker 99-Wh-Akku und WiFi 7. Das Max kommt auf Abmessungen von 363 x 270 x 28,85 mm und stemmt rund 2,6 kg auf die Waage.

Das günstigere MSI Raider 16 GX B2W macht bereits bei einer NVIDIA GeFore RTX 5080 Laptop Schluss.