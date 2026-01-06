News
Maximale Leistung im kompakten Gehäuse

Das neue MSI Raider 16 Max HX und 16 HX

Portrait des Authors


Das neue MSI Raider 16 Max HX und 16 HX
Mit der Ankündigung des Raider 16 Max HX und des überarbeiteten Raider 16 HX bringt MSI zur CES 2026 zwei weitere hochperformante Gaming-Laptops auf den Markt, welche sich klar über der ebenfalls überarbeiteten Crosshair-Reihe positionieren und mit so einigen Features für Enthusiasten aufwarten können.

Bereits optisch machen die neuen Raider-Geräte einiges anders. So setzt MSI auf eine aggressive Gaming-Optik, die mit allerlei RGB aufgewertet wird. So gibt es nicht nur eine farbenfrohe Einzeltastenbeleuchtung bei der Tastatur, sondern auch einen auffälligen Leuchtstreifen an der Stirnseite. Außerdem sorgen einige Design-Elemente auf dem Bildschirmdeckel, unterhalb des Tastaturbetts und vor allem auf der Unterseite für eine interessante Details. 

Doch auch unter der Haube hat sich einiges getan: So sorgen sich gleich drei Lüfter mit sechs Heatpipes um die Kühlung, die bis zu 300 W abführen kann und somit selbst die schnellsten und hitzigsten Komponenten möglich macht. Konkret kann ein Leistungsbudget von 175 W für die GPU und 125 W für die CPU bereitgestellt werden. 

Natürlich setzt man dabei auf die neusten Blackwell-Chips bis hin zur NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop und stellt dieser einen Intel-Core-Ultra-200HX-Prozessor zur Seite, welche beide Desktop-Leistung mobil machen. Dazu gibt es bis zu 128 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit schnellen 7.200 MHz und Platz für zwei NVMe-SSDs, wovon eine sogar per PCI-Express 5.0 besonders schnell angebunden werden kann. 

MSI Raider 16 Max HX auf der CES 2026
Das MSI Raider 16 Max HX bietet ein 16 Zoll großes QHD+-Panel mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten, das entweder ein OLED-Panel oder ein günstigeres IPS-Modell sein kann. Beide erreichen bis zu 240 Hz und decken den DCI-P3-Farbraum vollständig ab. Die OLED-Option bietet obendrein DisplayHDR-TrueBlack-1000-Zertifizierung. Das MSI Raider 16 Max HX hat zwei Thunderbolt-4-Schnittstellen und drei USB-3.2-Typ-Ports sowie HDMI 2.1, einen vollwertigen SD-Kartenleser und 2,5-Gigabit-LAN samt 3,5-mm-Klinke zu bieten. Ein Dynaudio-Soundsystem mit 2-Wege-Sterolautsprechern und Nahimic-3-Audio-Enhancve gehören ebenso zur Grundausstattung wie ein kapazitätsstarker 99-Wh-Akku und WiFi 7. Das Max kommt auf Abmessungen von 363 x 270 x 28,85 mm und stemmt rund 2,6 kg auf die Waage. 

Das günstigere MSI Raider 16 GX B2W macht bereits bei einer NVIDIA GeFore RTX 5080 Laptop Schluss.

