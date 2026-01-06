Werbung

Das neue MSI Crosshair 16 Max HX soll seinem Namen alle Ehre machen und wie ein präzises Crosshair auf Spieler abzielen, die einen leistungsstarken, aber dennoch gut ausgestatteten Gaming-Laptop suchen, jedoch nicht die über 3.500 bis 5.000 Euro für ein Spitzenmodell bezahlen möchten. Die CES-Neuheit soll in die Fußstapfen der beliebten Katana-Reihe treten.

Das markanteste Feature des MSI Crosshair 16 Max HX ist seine dünnere Bauweise, die nun auf nur noch 23,9 mm kommt. Dies mag marginal klingen, bei einem Gaming-Laptop ist dies jedoch ein signifikanter Gewinn: Das Gerät bleibt recht handlich, während die Leistung nicht wirklich beschnitten werden muss. Das Design bleibt aggressiv und Gaming-lastig und hebt sich deutlich vom eher subtilen Stealth-Look ab. Dafür sprechen die zahlreichen Design-Elemente auf dem Bildschirmdeckel oder die farbenfroh beleuchtete RGB-Tastatur, die sich in 24 Zonen konfigurieren lässt.

Das MSI Crosshair 16 Max HX wird mit Intels Core-Ultra-200HX-Series-2-Prozessoren ausgestattet, wie dem Intel Core Ultra 9 275HX. Damit steht Desktop-Performance mobil zur Verfügung. Kombiniert wird dieser mit einer GeForce-RTX-50-Grafik bis hin zur NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop. Die schnelleren Ableger bleiben den teureren Geräten vorbehalten. Dafür soll das Gerät genug Leistung für 1440p-Gaming bieten. Die TGP- und TDP-Werte werden voll ausgereizt. Unter Volllast liefert das System bis zu 200 W kombinierte CPU+GPU-Power – fünf dicken Heatpipes sei dank.

Das Display ist ein klassisches Gaming-Laptop-Panel und bietet einen OLED-Screen mit nativen 2.560 x 1.600 Bildpunkten, der eine Bildwiederholrate von 165 Hz erreichen und sogar den DCI-P3-Farbraum vollumfänglich abdecken kann. Obendrein ist es DisplayHDR-TrueBlack-500-zertifiziert, womit MSI hier nicht wirklich spart.

Zur weiteren technischen Ausstattung gehören bis zu 128 GB DDR5-Arbeitsspeicher und zwei M.2-Steckplätze, wovon einer sogar bereits dem neuen Gen5-Standard entspricht. Die Port-Ausstattung ist optimiert und umfasst zwei Thunderbolt-4-Schnittstellen, drei USB-Typ-A-Schnittstellen und einmal HDMI 2.1 sowie Gigabit-Ethernet. Drahtlos wird per WiFi-6E-AX211-Chip und Bluetooth 5.3 kommuniziert. Stereo-Lautsprecher mit Nahimic-3-Audio-Enhancer und ein 80-Wh-Akku sind ebenfalls integriert. Das MSI Crosshair 16 MAX HX kommt auf Abmessungen von 363 x 270 x 23,9 mm und stemmt rund 2,6 kg auf die Waage.

MSI wird den 16-Zöller zudem einer normalen, günstigeren Crosshair-16-HX-Variante anbieten, die sich bei der Ausstattung und vor allem der Bildschirmtechnik unterscheiden wird.