MSI Crosshair 16 Max HX

Neuer Gaming-Laptop für Budget-bewusste Enthusiasten

Neuer Gaming-Laptop für Budget-bewusste Enthusiasten
Das neue MSI Crosshair 16 Max HX soll seinem Namen alle Ehre machen und wie ein präzises Crosshair auf Spieler abzielen, die einen leistungsstarken, aber dennoch gut ausgestatteten Gaming-Laptop suchen, jedoch nicht die über 3.500 bis 5.000 Euro für ein Spitzenmodell bezahlen möchten. Die CES-Neuheit soll in die Fußstapfen der beliebten Katana-Reihe treten. 

Das markanteste Feature des MSI Crosshair 16 Max HX ist seine dünnere Bauweise, die nun auf nur noch 23,9 mm kommt. Dies mag marginal klingen, bei einem Gaming-Laptop ist dies jedoch ein signifikanter Gewinn: Das Gerät bleibt recht handlich, während die Leistung nicht wirklich beschnitten werden muss. Das Design bleibt aggressiv und Gaming-lastig und hebt sich deutlich vom eher subtilen Stealth-Look ab. Dafür sprechen die zahlreichen Design-Elemente auf dem Bildschirmdeckel oder die farbenfroh beleuchtete RGB-Tastatur, die sich in 24 Zonen konfigurieren lässt. 

Das MSI Crosshair 16 Max HX wird mit Intels Core-Ultra-200HX-Series-2-Prozessoren ausgestattet, wie dem Intel Core Ultra 9 275HX. Damit steht Desktop-Performance mobil zur Verfügung. Kombiniert wird dieser mit einer GeForce-RTX-50-Grafik bis hin zur NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop. Die schnelleren Ableger bleiben den teureren Geräten vorbehalten. Dafür soll das Gerät genug Leistung für 1440p-Gaming bieten. Die TGP- und TDP-Werte werden voll ausgereizt. Unter Volllast liefert das System bis zu 200 W kombinierte CPU+GPU-Power – fünf dicken Heatpipes sei dank. 

MSI Crosshair 16 Max HX E2W auf der CES 2026
Das Display ist ein klassisches Gaming-Laptop-Panel und bietet einen OLED-Screen mit nativen 2.560 x 1.600 Bildpunkten, der eine Bildwiederholrate von 165 Hz erreichen und sogar den DCI-P3-Farbraum vollumfänglich abdecken kann. Obendrein ist es DisplayHDR-TrueBlack-500-zertifiziert, womit MSI hier nicht wirklich spart. 

Zur weiteren technischen Ausstattung gehören bis zu 128 GB DDR5-Arbeitsspeicher und zwei M.2-Steckplätze, wovon einer sogar bereits dem neuen Gen5-Standard entspricht. Die Port-Ausstattung ist optimiert und umfasst zwei Thunderbolt-4-Schnittstellen, drei USB-Typ-A-Schnittstellen und einmal HDMI 2.1 sowie Gigabit-Ethernet. Drahtlos wird per WiFi-6E-AX211-Chip und Bluetooth 5.3 kommuniziert. Stereo-Lautsprecher mit Nahimic-3-Audio-Enhancer und ein 80-Wh-Akku sind ebenfalls integriert. Das MSI Crosshair 16 MAX HX kommt auf Abmessungen von 363 x 270 x 23,9 mm und stemmt rund 2,6 kg auf die Waage. 

MSI wird den 16-Zöller zudem einer normalen, günstigeren Crosshair-16-HX-Variante anbieten, die sich bei der Ausstattung und vor allem der Bildschirmtechnik unterscheiden wird. 

