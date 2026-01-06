Werbung

Die Geschichte der ultraleichten Laptops ist eine Geschichte der Kompromisse: Wer Gewicht sparen wollte, musste mit schwächerer Performance, weniger Akkuleistung oder einem günstigeren Display rechnen. Doch mit dem neuen MSI Prestige 13 AI+, das auf der CES 2026 präsentiert wurde, schließt sich diese Lücke. Das Gerät wiegt nur noch 899 g – etwa 20 % weniger als sein bereits leichter Vorgänger – und verfügt trotzdem über eine Hardware-Palette, die weit über das hinausgeht, was man von einem Business-Laptop erwarten würde.

Mit 899 g ist das Prestige 13 AI+ einer der leichtesten 13-Zoll-Laptops mit Magnesium-Legierung. MSI hat das Gehäuse vollständig neu entwickelt. Das Chassis ist nicht nur leichter, sondern auch kompakter und dünner: Mit nur 15,9 mm Dicke passt das Gerät problemlos in jeden Rucksack oder jede Laptop-Tasche. Die abgerundeten Kanten und das matte Platinum-Grey-Finish geben dem Gerät ein modernes, zeitloses Äußeres. Das Gerät kommt auf Abmessungen von 299 x 210 x 15,9 mm. Trotz der kompakten Bauform hat MSI eine neue "Advanced Vapor Chamber" mit Dual-Fan-Lüfter integriert. MSI bewirbt, dass das System unter Last unter 30 dB(A) bleiben soll.

Unter der Haube hat man auf die Panther-Lake-H-Prozessoren umgestellt, insbesondere auf den Intel Core Ultra 9 386H mit 16, bis zu 4,9 GHz schnellen Kernen und einer integrierten Grafiklösung. Dazu gibt es bis zu 64 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und eine schnelle NVMe-SSD nach PCIe-Gen4x4. Das 13,3-Zoll-Display ist ein 2,8K-OLED mit 2.880 x 1.800 Pixeln im 16:10-Format und kommt so auf eine Pixeldichte von über 240 PPI. Das Panel deckt 100 % des DCI-P3-Farbraums ab und ist VESA-DisplayHDR-TrueBlack-600-zertifiziert. Anschlusseitig werden zwei Thunderbolt-4-Ports, zwei klassische USB-3.2-Typ-A-Schnittstellen, einmal HDMI 2.1 und ein 3,5-mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer genutzt. Einen integrierten microSD-Kartenslot gibt es ebenfalls, während bereits per Killer-WiFi 7 und Bluetooth 6.0 gefunkt wird.

Für die Stromversorgung steckt ein 53 Wh starker Stromspeicher unter der Haube, der sich per USB-C schnellladen lässt. MSI hat nicht an Sicherheit gespart. Das Prestige 13 AI+ kommt mit einem Fingerprint Reader, einer 5 MP starken IR-Webcam mit Privacy Shutter für Windows-Hello-Gesichtserkennung und TPM 2.0. Dies ermöglicht biometrische Authentifizierung ohne Passworteingabe. Außerdem hat MSI ein 3-Mikrofon-Array sowie zwei 2-W-Stereo-Lautsprecher mit DTS Audio integriert.

Die genaue Preisgestaltung hat MSI zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bestätigt. Basierend auf dem Vorgängermodell, das bei etwa 1.400 Euro startete, ist anzunehmen, dass das neue Panther-Lake-Modell mit ähnlicher oder leicht erhöhter Preisgestaltung starten wird. Die Verfügbarkeit wird für das zweite Quartal 2026 erwartet.