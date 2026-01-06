News
NEWS
#ASUS #CES #Zenbook #A14 #Notebook #Laptop #Ultrabook

ASUS Zenbook A14

KI-Power unter einem Kilogramm

Portrait des Authors


KI-Power unter einem Kilogramm
Während das ASUS Zenbook S14 und das ASUS Zenbook S16 auf einer AMD- und Intel-Plattform basieren, baut das ASUS Zenbook A14, welches man ebenfalls zur CES 2026 ankündigte, auf Qualcomms Snapdragon-Plattform auf. Dabei soll es sich jedoch um ein Gerät aus der Budget-Ultrabook-Klasse handeln. ASUS will beweisen, dass KI-fähige Notebooks nicht teuer sein müssen. 

Dennoch hat es einige Highlights zu bieten. Mit unter einem Kilogramm Gewicht, über 28 Stunden Akkulaufzeit und vollständiger Copilot+-Zertifizierung will das 14 Zoll große Gerät mehr als genug Leistung für den normalen Office-Alltag bereitstellen. Das Zenbook A14 basiert hierfür auf dem Snapdragon X2 Elite Extreme, der speziell für mobile KI-Workloads optimiert ist. Mit bis zu 5,0 GHz Taktfrequenz und 228 GB/s soll das Gerät 80 TOPS erreichen können. 

Um die Kühlung sorgen sich leichte Doppel-Lüfter mit einer aufwendigen Heatpipe-Konstruktion, die bis zu 30 % leichter und dreimal effizienter als Aluminium sein sollen. Bei der Außenhaut setzt ASUS hingegen wieder auf Ceraluminium. Eine Anti-Scratch- und Anti-Wear- sowie eine Smudge-Free-Beschichtung sollen störende Schmutz und Fettflecken zuverlässig abhalten und das Gerät robust gegenüber Kratzern machen. 

Das ASUS Zenbook A14 verfügt über ein 14 Zoll großes OLED-Display mit FHD+-Auflösung (1.920 x 1.200 Bildpunkte) und 120 Hz. Das OLED-Panel bietet zusätzlich tiefe Schwarzwerte und hohe Farbgenauigkeit. Sechs Lautsprecher mit DolbyAtmos-Unterstützung sind ungewöhnlich für ein Ultrabook unter 1 kg. Trotz der kompakten Größe hat das A14 umfangreiche Konnektivitätsoptionen: USB-C, USB-A, Audio-Ausgang und weitere Anschlüsse ermöglichen flexible Peripherie-Integration. WiFi 7 ist Standard. 

ASUS Zenbook A14 UX3407
Wann und vor allem zu welchem Preis das ASUS Zenbook A14 nach Deutschland kommen wird, ist offen. Außerdem wird es eine größere A16-Version mit höherer Auflösung geben.

