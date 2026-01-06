Werbung

Zur CES 2026 in Las Vegas frischt ASUS seine Zenbook-S-Familie auf und bringt mit dem S14 und S16 zwei Mainstream-Geräte auf den Markt, die eine hohe Leistung mit einer alltäglichen Mobilität verbinden sollen. Dabei setzten sie sich auch auf einige Premium-Elemente.

Während das ASUS Zenbook S16 über einen 16 Zoll großen Bildschirm verfügt und zumindest in dem uns vorliegenden Datenblatt von einem nicht näher genannten Ryzen-AI-Prozessor mitsamt einer integrierten Radeon-Grafik angetrieben wird, fällt das S14 mit 14 Zoll kompakter aus und baut auf Intels neusten Core-Ultra-Chips der Panther-Lake-Generation auf. Beide Geräte sind Copilot+-PCs und können somit Microsofts KI-Inhalte problemlos beschleunigen.

Beide Modelle nutzen das Ceraluminum-Material, das ASUS als "Light, Unique, Enduring" beschreibt. Es soll leichter als Aluminium sein, aber eine ähnliche Stabilität und Haltbarkeit bieten. Beide Varianten bleiben mit einer Bauhöhe von nur 11 mm ausgesprochen kompakt und stemmen nur zwischen 1,1 bis 1,5 kg auf die Waage. Die CNC-bearbeiteten Cooling Vents sind nicht nur funktional, sondern ein bewusstes Designelement.

Das 16 Zoll große OLED-Display bietet eine 3K-Auflösung mit HDR, 120 Hz und 1.100 Nits, während das 14-Zoll-Gerät keinerlei Abstriche zum großen Schwestermodell macht. Das S16 verfügt über ein großflächiges Soundsystem mit vier Speakern und DolbyAtmos-Unterstützung. Der 83-Wh-Akku verspricht langlebige mobile Nutzung. Beim kleineren Zenbook S14 gibt es eine ähnliche Soundausstattung, jedoch einen kleineren 77-Wh-Akku. USB-C, HDMI 2.1, USB-A, 3,5-mm-Klinke und WiFi 7 sind da fast schon selbstredend.

Das "Privacy Protection"-Modul mit Window Passkey, Microsoft Pluton und IR-Webcam bietet mehrschichtige Sicherheit. Angaben zu Preis und Verfügbarkeit liegen uns leider nicht vor. Verfügbar sein sollen sie jedenfalls in einem Scandinavian-Weiß und einem Antrim-Grau.