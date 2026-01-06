Werbung

Zur CES 2026 schickt ASUS das ROG Zephyrus Duo für das nächste Modelljahr ins Rennen, das sich mit einer zusätzlichen GeForce-RTX-50-Grafik nicht als klassisches Ultrabook positioniert, sondern sich obendrein an Spieler und anspruchsvolle Content-Creator richtet. Es soll High‑End‑Hardware mit zwei 3K‑OLED‑Panels sowie moderner Copilot+‑Basis vereinen.

Während man bislang auf einen kleineren Zweitbildschirm direkt über der Tastatur setzte, sieht das neue Konzept wie beim Zenbook Duo zwei vollwertige OLED-Panels mit jeweils 16 Zoll vor, die beide touchfähig sind und mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten auflösen. ASUS verspricht eine hohe Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit von nur 0,2 ms und Helligkeiten von über 1.100 Nits, womit HDR-Inhalte problemlos dargestellt werden können. Natürlich sollen beide Displays den DCI-P3-Farbraum vollumfänglich abdecken und sich somit auch für die professionelle Foto- und Videobearbeitung eignen. G-Sync-Support bietet zumindest das Hauptdisplay. Eine Glasoberfläche von Corning, Stiftunterstützung und die für ROG Nebula HDR zertifizierte Bildverarbeitung machen das Display auch für Content‑Creation, Farbkorrektur und digitales Zeichnen interessant.

Über eine magnetische Steckverbindung lässt sich eine vollwertige Tastatur anschließen oder aber direkt auf das untere Display legen, um das Gerät auch wirklich als klassisches Notebook nutzen zu können. Dank eines flexiblen 180-°-Scharniers kann das Gerät als Zelt auf dem Schreibtisch genutzt werden, womit sogar zu zweit gegenüber gezockt oder das Gerät als leistungsstarkes Tablet genutzt werden kann. Eine Drahtlosverbindung ist ebenfalls möglich, um bequem an zwei Displays arbeiten zu können.

Leistungsstark ist das ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) ebenso, denn unter der Haube stecken die neusten Core-Ultra-Prozessoren der Panther-Lake-Generation, die sogar mit einer NVIDIA-Grafik bis hin zur GeForce RTX 5090 Laptop kombiniert werden, was Features wie DLSS 4 oder erweitertes Raytracing möglich macht. ASUS verspricht eine TGP von bis zu 135 W, womit zwar nicht die maximale Leistung aus dem Blackwall-Flaggschiff herausgeholt werden kann, jedoch auch nicht wirklich wenig.

Dazu gibt es je nach Konfiguration bis zu 64 GB LPDDR5X‑Arbeits- und bis zu 2 TB PCIe‑Gen5‑SSD‑Speicher. Das Kühlsystem setzt auf "ROG Intelligent Cooling" mit Vapor‑Chamber, Dual‑Lüftern, Graphit‑Schichten und speziell optimierten Luftkanälen, um die Abwärme der RTX‑50‑GPU sowie der High‑End‑CPU in Schach zu halten. ASUS bewirbt zudem einen 0‑dB‑Modus für leichte Lasten, in dem die Lüfter komplett abschalten und das Dual-Display-Notebook lautlos arbeitet.

Der Akku fasst 90 Wh und unterstützt Schnellladen mit bis zu 250 W Eingangsleistung, wodurch sich in rund 30 Minuten etwa die Hälfte der Kapazität wieder auffüllen lassen soll. Thunderbolt‑Anschlüsse, HDMI 2.1, USB‑A, eine SD‑Karten‑Option und aktuelle WiFi‑7‑Funktechnik sorgen dafür, dass sowohl moderne Peripherie als auch externe Monitore und schnelle Netzwerke nahtlos integriert werden können. Für den Klang verbaut ASUS ein Sechs‑Lautsprecher‑System mit zwei Hochtönern und vier Woofern, das Dolby‑Atmos‑Effekte für Spiele, Filme und Musik räumlicher darstellen soll. Gleichzeitig erfüllt das System die Copilot+‑PC‑Vorgaben.

Wann das ASUS ROG Zephrus Duo nach Deutschland kommen wird und was es kosten soll, will ASUS in den kommenden Wochen bekannt geben. Zur CES 2026 erfolgt lediglich die Vorstellung.