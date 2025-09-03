Werbung

Mit dem Swift Air 16 stellt Acer zur IFA 2025 in Berlin ein besonders leichtes Notebook für den mobilen Einsatz vor, das anders als die meisten Vergleichsgeräte auf einer AMD-Plattform basiert. So setzt das Gerät wahlweise auf einem AMD Ryzen AI 5 330 oder AMD Ryzen AI 5 340 und lässt sich in der Topkonfiguration mit einem AMD Ryzen AI 7 350 ausrüsten. Alle drei entspringen der aktuellen Strix-Point-Generation und stellen vier bis acht Zen-5(c)-Kerne mit einem Takt von bis zu 5,0 GHz bereit. Die Chips sortieren sich in der 28-W-TDP-Klasse ein und können mit einer integrierten AMD-Radeon-Grafiklösung sowie einer dedizierten NPU für bis zu 50 TOPS aufwarten.

Dazu gibt es maximal 32 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und eine schnelle PCIe-Gen4-SSD mit bis zu 1 TB Speicher. Das 16 Zoll große Display löst im Basismodell mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten auf und arbeitet mit IPS-Technik bei 60 Hz. Gegen Aufpreis gibt es ein schnelleres 120-Hz-Panel mit 400 Nits und vollständiger DCI-P3-Farbraumabdeckung, das obendrein 2.880 x 1.800 Bildpunkte bietet und ein hochwertiges AMOLED darstellt.

Das alles packt Acer in ein gerade einmal 358,9 x 239,7 x 15,9 mm großes Gehäuse aus Magnesium-Aluminium. Die AMOLED-Version ist 0,6 mm marginal dicker und mit einem Gewicht von 1,1 kg auch 110 g schwerer als die Variante mit IPS. Beide Geräte bleiben jedoch äußerst kompakt und leicht. Anschlussseitig hat es zwei USB-C-Schnittstellen, eine klassische USB-A-Buchse nach Typ-A und einmal HDMI 1.4 zu bieten. Einen Kartenleser sucht man leider vergebens. Drahtlos wird per WiFi 6E und Bluetooth 5.4 kommuniziert, eine 2-MP-Webcam mit IR-Technik und Privacy-Shutter gibt es ebenso wie jeweils zwei Stereo-Lautsprecher und Mikrofone für die Videotelefonie. Für die Stromversorgung unterwegs steckt ein 50-Wh-Akku im Gehäuse, das wahlweise in Light Silver, Fresh Blue oder Steel Gray und Weiß erhältlich sein wird. Er soll für Laufzeiten von rund 13 Stunden sorgen.

Das Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) wird voraussichtlich ab November zu einer unverbindlichen Preisempfehlung ab 879 Euro in die Läden kommen.