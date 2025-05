Werbung

Auf der Computex 2025 stellte Intel nicht nur die neuen Arc-Pro-Workstation-Grafikkarten auf Basis von Battlemage vor, sondern gab obendrein eine Vorschau auf Panther Lake als Prozessor der nächsten Generation. Diese werden als Core-Ultra-300V-Serie zunächst für Notebooks erscheinen und anders als auf den vergangenen Events, auf denen Panther Lake immer wieder ein Thema war, wird die Hardware auf der Computex in Taipeh aktiv und lauffähig präsentiert.

Panther Lake wird der erste Chip von Intel sein, der die Fertigung in der Intel Foundry in Intel 18A verwendet. Ob alle aktiven Chips im Package von Panther Lake, namentlich der Compute-, GPU-, I/O- und SoC-Tile bei Intel gefertigt werden, ist nicht bekannt. Auf unsere Frage hin wollte sich Intel dazu nicht äußern. Der Compute-Tile wird die Performance- (Couger Cove) und Efficiency-Kerne (Darkmont) beinhalten – für diesen Tile gilt der Einsatz von Intel 18A als gesichert.

Laut Intel erreicht Panther Lake in eigenen Tests die Effizienz von Lunar Lake auf einem Performance-Level von Arrow Lake-H. Es handelt sich dabei jedoch noch um Hochrechnungen, da Intel noch keine finalen Chips mit den letztendlich geplanten Taktraten testen kann. Das Spitzenmodell von Arrow Lake-H bietet 16 Kerne (6P+8E+2LPE). Auch Panther Lake soll insgesamt 16 Kerne haben, in welcher Konfiguration ist allerdings nicht bekannt.

Die integrierte GPU wird auf der Celestial-Architektur (Xe3) basieren. Unter anderem werden XMX-Einheiten wieder ein Bestandteil der Architektur sein. Die GPU-Leistung von Panther Lake soll näher an der von Lunar Lake als an der von Arrow Lake-H liegen. Arrow Lake verwendet allerdings nur vier Xe-Kerne, während es bei Lunar Lake acht Xe2-Lerne sind.

Vor Ort zu sehen gab es zwei Reference Validation Platforms (RVP) mit ES-Versionen von Panther Lake. Gezeigt wurde die Ausführung eines LLMs namens Clippy sowie Da Vinci als Software zur Bearbeitung von Videos. Die Message dahinter ist: "Panther Lake geht es gut, wir können sogar schon echte Software darauf laufen lassen". Rückschlüsse auf die Leistung oder dergleichen sind mit den gezeigten Demos nicht möglich.

Die Fertigung in Intel 18A befindet sich laut Intel in Risk Production. Die Massenproduktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 beginnen. Als Produkt wird Panther Lake jedoch erst 2026 auf den Markt kommen. Dies bestätigte Intel zuletzt auf der Vision 2025. Allerdings lässt sich Intel noch ein kleines Hintertürchen und erklärt, dass man analog zu Meteor Lake in einigen Märkten und mit ausgewählten Notebook-Modellen früher starten könnte. Um hier nicht zu viel zu versprechen, ist immer nur von einem Start in 2026 die Rede.