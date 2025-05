Werbung

Advertorial / Anzeige:

Acer nutzt die Computex 2025 in Taipeh als Bühne, um eine Vielzahl neuer Laptops vorzustellen – vom leistungsstarken Gaming-Boliden der High-End-Klasse mit GeForce RTX 50 bis hin zum kompakten Alleskönner für unterwegs ist alles dabei. Wir stellen die interessantesten Neuvorstellungen in diesem Beitrag ausführlich vor.

Acer Predator Helios und Triton 14 AI

Nachdem Acer wenige Wochen vor der Computex 2025 bereits seine Nitro-Familie um neue Mittelklasse-Ableger ergänzt hatte, schickt man mit dem Predator Helios Neo 14 AI und dem Predator Triton 14 AI zwei neue 14-Zöller ins Rennen, die sich mit ihren hochwertigen OLED-Bildschirmen, einer leistungsfähigen Hardware und einem edlen sowie schlanken Design an Gamer und Designer richten sollen.

Das Acer Predator Helios Neo 14 AI richtet sich an Spieler, die ein mobiles Gaming-Notebook suchen und setzt auf einen leistungsfähigen Intel Core i9 285H, der mit einer NVIDIA GeForce RTX 50 bis zur einer GeForce RTX 5070 Laptop GPU kombiniert werden kann. Damit lassen sich die neuesten Beschleunigungstechniken wie DLSS 4 nutzen. Das 14,5 Zoll große OLED-Panel arbeitet nativ mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten und erreicht eine hohe Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sowie eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit von 0,2 ms. Dazu gibt es bis zu 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und eine bis zu 2 TB fassende SSD mit PCI-Express-Anbindung.

Um die Hardware im kompakten Vollmetall-Gehäuse kühl zu halten, ist ein hauseigener AeroBlade-3D-Lüfter mit Vortex-Flow-Technologie integriert, für die beiden Hauptkomponenten gibt es zur besseren Wärmeabführung eine Flüssigkeitsmetall-Wärmeleitpaste. Zahlreiche Kühlfinnen an der Rückseite und den Seiten sowie natürlich ein aufwendiges Heatpipe-System runden das Kühlsystem weiter ab. Moderne Anschlüsse bis hin zu Thunderbolt 4 und WiFi 6E mit Killer-Funktionalität gehören ebenso zur Grundausstattung wie hochwertige DTS-X-Ultra-Lautsprecher, eine Webcam mit Infrarot-Technik und eine Chiclet-Tastatur mit RGB-Beleuchtung, die sich in drei Zonen konfigurieren lässt. Für die Stromversorgung unterwegs ist ein kapazitätsstarker 76-Wh-Akku integriert.

Das Acer Predator Triton 14 AI ist das neue Flagship in Acers Predator Gaming-Notebooks-Reihe und dürfte neben Gamern auch für Content Creator eine interessante Wahl sein. Es setzt auf einen Intel Core Ultra 9 288V und lässt sich ebenfalls mit einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop bestücken, während sich die restliche, technische Ausstattung am obigen Schwestermodell orientiert. Darüber hinaus besitzt das Predator Triton 14 AI einen vollwertigen Touchscreen für die Bedienung per Fingertab oder über einen Stylus. Letzterer kann sogar über das Touchpad mit Gorilla Glass und haptischem Feedback eingesetzt werden. Zudem kommt es mit NVIDIA Studio Premium-Treibern.

Der Bildschirm ist obendrein Calman-verifiziert und deckt den DCI-P3-Farbraum vollumfänglich ab, womit es eine hohe Farbgenauigkeit gewährleistet. Die Kühlung des gerade einmal 17,31 mm dünnen Aluminiumgehäuses wurde weiter aufgewertet, denn hier sorgen sich die neuesten AeroBlade-3D- Metalllüfter der sechsten Generation sowie eine Vapor-Chamber-Kühlung um den Abtransport der Abwärme. Obendrein setzt das Notebook auf ein Graphite Thermal Shield – eine Folie aus Graphit, die anstelle herkömmlicher Wärmeleitpasten oder Liquid Metal verwendet wird. Die Tastatur lässt sich per RGB für jede Taste einzeln beleuchten, zur Auflockerung des Designs gibt es auf dem Bildschirmdeckel und unterhalb des Tastaturbetts beleuchtete Predator-Logos.

Konfiguriert werden kann das alles bequem über die PredatorSense-Software, welche einen übersichtlichen Blick auf die Auslastung und Temperatur-Werte der Kernkomponenten ermöglicht, aber auch Einfluss auf den Performance-Modus oder gar die Lüftergeschwindigkeiten nehmen kann. Sowohl das Acer Predator Helios 14 AI als auch das Acer Predator Triton 14 AI sind vollwertige Copilot-Plus-PCs mit zahlreichen AI-Funktionen.

Acer Swift Edge 14 AI

Wer ein noch dünneres und leichteres Gerät sucht, für den hält Acer zur Computex 2025 sein neues Swift Edge 14 AI bereit. Dieses setzt auf ein ultradünnes und leichtes Magnesium-Aluminium-Gehäuse, das nur 990 g auf die Waage bringt und auf eine Bauhöhe von nur 16,6 mm kommt. An seiner dünnsten Stelle ist das Gerät sogar nur 9,3 mm dünn. Trotz der kompakten Abmessungen ist es nach dem Militärstandard 810H spezifiziert und verspricht somit eine hohe Stabilität und Robustheit im Alltag.

Unter der Haube stecken Intels Core-Ultra-V-Prozessoren der 200er-Familie, wobei man je nach Konfiguration und Geldbeutel verschiedene Modelle, angefangen beim Intel Core Ultra 5 226V bis hin zum Core Ultra 9 288V verbaut. Dazu gibt es bis zu 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 6.400 MHz und eine flotte NVMe-SSD mit einer Kapazität von bis zu 1 TB.

Das Display kommt auf eine Diagonale von 14 Zoll und löst wie die beiden Predator-Geräte mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten auf. Es ist auch hier ein hochwertiges OLED-Panel verbaut, das den DCI-P3-Farbraum zu 100 % abdecken soll und über eine kapazitive Oberfläche samt mattem Gorilla-Glass verfügt. Letzteres ist ein echtes Highlight, denn störende Spiegelungen aus dem Hintergrund gibt es keine und auch bei direktem Lichteinfall bleibt die Darstellung gestochen scharf und hervorragend ablesbar. Acer verspricht die Bildschirmreflexion im Vergleich zu alternativen entspiegelten Glasoberflächen um 95 % reduziert zu haben. Für unser erstes Hands-on können wir das bestätigen.

Dank der integrierten NPU und der Intel-Arc-Grafik steht natürlich auch für AI-Inhalte mehr als genug Leistung parat, weswegen das Acer Swift Edge 14 AI seinem Namen gerecht wird und natürlich ein vollwertiger Copilot+-PC ist. Das zeigt der 14-Zöller an vielen Stellen: So verfügt das Touchpad über eine KI-Aktivitätsanzeige, die aufleuchtet, wenn die NPU genutzt wird oder der Copilot aktiviert ist. Auch der neue Fingerabdrucksensor zeigt seine Aktivität über eine integrierte LED an.

Der Login funktioniert dank Infrarot-Linse aber auch per Gesichtserkennung. Für eine gute Audioausgabe sind DTS:X-Ultra-Lautsprecher integriert. Anschlussseitig werden zwei USB-C-Schnittstellen mit Thunderbolt 4 und zwei klassische -A-Ports sowie einmal HDMI 2.1 und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse geboten. Drahtlos kommuniziert das Gerät per Killer-WiFi 7 und Bluetooth 5.4. Für die Stromversorgung steckt ein 65-Wh-Akku unter der Haube, der laut Acer für eine Laufzeit von bis zu 21 Stunden sorgen soll.

Das komplett neue Design verfügt über ein markantes Doppelpfeil-Muster, das seine moderne Ausstrahlung unterstreicht, und eine Soft-Touch-Tastatur mit einer UV-gehärteten Beschichtung, die schmutzabweisend ist.

Das Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T) wird voraussichtlich im Juni zu einem Preis ab 1.799 Euro in Deutschland erhältlich sein.

Acer Swift X 14 AI

Zur Computex 2025 hat Acer außerdem seine Swift-X-Serie um zwei neue Modelle für Kreativprofis wie Grafikdesigner, Videobearbeiter und Fotografen erweitert. Das Acer Swift X 14 AI (SFX14-61G) wird von einem AMD Ryzen AI 9 365 angetrieben, während das Swift X 14 (SFX14-73G) von einem Intel Core Ultra 9 285H befeuert wird. Bei beiden Geräten gibt es in den günstigeren Basismodellen auch die kleineren Modellvarianten der AMD- und Intel-CPUs. Ansonsten bieten beide mit bis zu 32 GB LPDDR5X- und bis zu 2 TB PCIe-SSD-Speicher viel Platz zum Speichern von Arbeitsdateien und Inhalten.

Die Creator-Laptops lassen sich sogar mit einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU ausstatten und sind somit NVIDIA-Studio-validiert und mit vorinstallierten Studio-Treibern optimiert. Kreative und professionelle Anwender können ihre Entwürfe auf dem Swift X 14 AI und den Calman-validierten 14,5-Zoll-OLED visualisieren. Die 16:10-Panels bieten Edge-to-Edge-Glas, sind auf Wunsch Touchscreen-fähig und arbeiten mit bis zu 2.880 x 1.800 Bildpunkten.

Außerdem sind sie mit extragroßen haptischen Touchpads ausgestattet und bieten Unterstützung für einen neigbaren MPP-2.5-Stift, der es ermöglicht, mühelos zu zeichnen, zu entwerfen, zu bearbeiten und Notizen zu machen. Für die Kühlung sorgen sich zwei TwinAir-Stereo-Ringlüfter, zwei Kupfer-Heatpipes und spezielle Lufteinlässe in den Tastaturen, die die Wärme effizient ableiten sollen.

Die neuen Swift-X-14- und -AI-Laptops sind mit einer 1080p-IR-Webcam ausgestattet, die biometrische Anmeldung durch Gesichtserkennung mit Windows Hello unterstützt. Darüber hinaus können sie dank der Acer-User-Sensing-Technologie, die Anwesenheit des Benutzers erkennen, um automatisch den Bildschirm zu sperren, wenn dieser nicht mehr davorsitzt. Acer PurifiedVoice 2.0 arbeitet hingegen mit dem Dreifach-Mikrofon-Array, um Hintergrundgeräusche zu minimieren.

Beide sollen ab Juli zu Preisen ab 1.999 Euro nach Deutschland kommen.

Advertorial / Anzeige: