Nun endlich ist die Katze aus dem Sack: AMD hat auf der CES die Ryzen-AI-Max-Prozessoren alias Strix Point vorgestellt, die bereits seit Monaten die Runde machen. Als Ryzen AI Max und Ryzen AI Max PRO zeichnen sie sich einerseits durch bis zu 16 starke Zen-5-Kerne aus, bieten mit einer integrierten GPU auf Basis der RDNA-3.5-Architektur sowie einem Ausbau mit bis zu 40 Compute Units aber auch eine hohe Grafikleistung. Zusammen mit einer NPU mit einer KI-Rechenleistung von 50 TOPS sollen die Ryzen-AI-Max+-Prozessoren eine völlig neue Kategorie bei den Prozessoren aufmachen.

Flaggschiff der Serie ist der Ryzen AI Max+ 395 mit 16 Zen-5-Kernen bei einem Boost-Takt von bis zu 5,1 GHz. Nur dieses Modell bietet die 40 Compute Units bei einer Taktfrequenz von 2,9 GHz. Diesem Modell ist der "Max+"-Namenszusatz vorbehalten. Der Ryzen AI Max 390 kommt auf zwölf Kerne sowie 32 CUs und ist etwas niedriger getaktet. Noch acht Kerne sowie ebenfalls 32 CUs und damit ein relativ ausgewogenes Verhältnis aus CPU- und GPU-Leistung bietet der Ryzen AI Max 385.

Allesamt können die Ryzen-AI-Max-Prozessoren mit einer konfigurierbaren TDP zwischen 45 und 120 W eingestellt werden. Allein gemein ist wie gesagt die NPU mit 50 TOPS, was den Fokus auf Copilot+-Systeme und die hohe KI-Rechenleistung noch einmal unterstreichen soll.

Zudem gibt es noch PRO-Modelle. Diese sind als Ryzen AI Max+ PRO 395, Ryzen AI Max PRO 390 und Ryzen AI Max PRO 385 analog zu den Endkunden-Varianten aufgestellt. Allerdings gibt es hier noch ein viertes Modell: Den Ryzen AI Max PRO 380 mit sechs Kernen und 16 Compute Units.

AMD fertig Strix Halo als monolithisches Design. Die Kerne und Compute Units befinden sich also allesamt auf einem Chip. Anders als in den Gerüchten vermutet, handelt es sich also nicht um ein Chiplet-Design mit bis zu zwei CCDs und einem IOD mit der großen integrierten Grafikeinheit.

LPDDR5X auf dem Package

Was AMD in den Folien und technischen Daten nicht verrät, was aber wohl ein wichtiger Umstand in der Leistung der Ryzen-AI-Max-Prozessoren ist, ist die direkte Anbindung von (vermutlich) LPDDR5X. Aktuell kennen wir dessen Kapazität und Geschwindigkeit noch nicht. AMD gibt jedoch eine Speicherbandbreite von 256 GB/s an und zudem soll die Kapazität bis zu 96 GB betragen können. Auf den Renderings zu sehen, sind zwei Speicherchips. Wir gehen aktuell davon aus, dass AMD hier auf ein 256 Bit breites Speicherinterface und LPDDR5X-8000 setzt. 256 Bit x 8.000 MT/s / 8 Bit ergeben genau 256 GB/s.

Im Vergleich zu Lunar Lake von Intel sollen die Ryzen-AI-Max-Prozessoren in allen Aspekten deutlich schneller sein. AMD spricht von einer drei- bis vierfach höheren CPU-Leistung und mehr als doppelt so hohen GPU-Leistung. Allerdings bewegen sich die Core-Ultra-200V-Prozessoren anhand ihrer Spezifikationen in einem anderen Bereich – auch wenn es sich nach Definition des Herstellers um CPUs für KI-PCs handelt.

AMD sieht den Einsatz der Ryzen-AI-Max-Prozessoren in Notebooks und kompakten Systemen vor. Konkret genannt werden mit dem HP ZBook Ultra G1a ein Business-Notebook, mit dem HP Z2 Mini G1a eine Mini-Workstation und mit dem ASUS ROG Flow Z13 ein Gaming-Notebook.

Die Verfügbarkeit der Ryzen-AI-Max-Prozessoren gibt AMD recht flexibel an. Die Rede ist von vom ersten bis zweiten Quartal 2025, was entweder den Zeitraum zwischen den beiden Quartalen umfasst oder ein Hinweis darauf ist, dass die Hardware erst spät im zweiten Quartal erscheint.