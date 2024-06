Werbung

Ende Juli 2023 wurde der Ryzen 9 7945HX3D als erster Notebook-Prozessor mit zusätzlichem 3D V-Cache vorgestellt. ASUS sicherte sich damals die exklusiven Rechte, diesen zu verbauen, was man im ROG Strix Scar 17 auch tat, welches aktuell in verschiedenen Varianten erhältlich ist.

Offenbar soll der Prozessor nun in ein zweites Modell kommen. Die chinesische Online-Handelsplattform JD.com (via Videocardz) listet nun ein MSI Titan 18 Pro Ryzen Edition, welches mit dem Ryzen 9 7945HX3D ausgestattet sein soll. Anfang des Jahres vorgestellt haben wir uns das MSI Titan 18 in einer Ausstattungsvariante mit Intel Core i9-14900HX bereits angeschaut. Bisher ist das Titan 18 ausschließlich mit diesem Prozessor erhältlich, kombiniert entweder mit einer GeForce RTX 4080 oder GeForce RTX 4090 Laptop.

Die bei JD.com gelistete Variante des MSI Titan 18 Pro bietet neben dem Ryzen 9 7945HX3D eine GeForce RTX 4090 Laptop, 96 GB an DDR5-Arbeitsspeicher und ein IPS-Display mit einer Diagonalen von 18 Zoll sowie einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln. Gleich zwei SSDs können verbaut werden, in den bisherigen Varianten sah MSI immer eine Kapazität von 2 oder 4 TB vor.

Der Preis des MSI Titan 18 Pro Ryzen Edition liegt bei umgerechnet etwa 3.000 Euro. Ob es auch hierzulande verfügbar sein wird, ist nicht bekannt.

Die Kühlleistung des MSI Titan 18 Pro Ryzen Edition soll auf insgesamt 250 W ausgelegt sein. 75 W davon entfallen auf den AMD Ryzen 9 7945HX3D, die restlichen 175 W darf die GeForce RTX 4090 Laptop beisteuern. Mit dem 99,9 Wh großen Akku dürfte das Notebook unter Volllast jedoch nicht allzu lange durchhalten. Die von uns getestete Variante Titan 18 HX A14VIG mit Intel-CPU schaffte dennoch immerhin etwas mehr als zwei Stunden.

Der AMD Ryzen 9 7945HX3D bietet 16 Kerne mit einem Boost-Takt von bis zu 5,4 GHz. Der L3-Cache fällt aufgrund des 3D V-Cache mit 128 MB doppelt so groß aus, wie dies ansonsten bei den Ryzen-Prozessoren mit 12 oder 16 Kernen der Fall ist. Die konfigurierbare TDP gibt AMD mit 55 bis 75 W an.

Potenziell war und ist das ROG Strix Scar 17 mit dem Ryzen 9 7945HX3D eines der schnellsten Gaming-Notebooks, welches man für Geld kaufen kann. Die limitierte Verfügbarkeit und dessen Exklusivität verhalfen der CPU nicht gerade zu einer prominenten Platzierung am Markt. Wir sind gespannt, ob sich an dieser Situation mit der eventuellen Verfügbarkeit des MSI Titan 18 Pro Ryzen Edition ändern wird.