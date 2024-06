Werbung

Pünktlich zum ersten Geburtstag der Partnerschaft mit Mercedes-AMG frischt MSI zur Computex 2024 das Erstlingswerk mit neuen Komponenten und Schnittstellen auf. Während das MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport Edition im letzten Jahr noch von einem H-Prozessor der 13. Intel-Core-Generation aufbaute, stellt man nun auf Meteor-Lake um.

So gibt es die zweite Ausgabe in Kürze mit Intel Core Ultra 185H in Kombination mit einer NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop mit 8 GB GDDR6-VRAM. Beim Speicher bleibt es bei maximal 96 GB DDR5 und zwei möglichen NVMe-SSDs. Das Display umfasst ein 16 Zoll großes OLED-Panel mit einer nativen Auflösung von 2.560 x 1.600 Bildpunkten, 240 Hz und vollständiger Abdeckung des DCI-P3-Farbraums, womit auch professionelle Anwender auf ihre Kosten kommen sollen. Bei der drahtlosen Verbindung wechselt MSI auf WiFi 7 mit Killer-Funktionalität, 2,5-GBit/s-Ethernet gibt es ebenfalls. Weitere Schnittstellen bis hin zu Thunderbolt 4, USB-A, SD-Kartenleser und HDMI runden das Gesamtpaket ab. Für die Stromversorgung unterwegs ist wie beim Vorjahresmodell ein starker 99-Wh-Akku integriert. Ebenfalls implementiert sind ein Fingerabdrucksensor und eine Infrarot-fähige Webcam, die quasi als Autoschlüssel zum neuen AMG-Produkt herhält.

Trotz der potenten Hardware bleibt das Gerät mit 356 x 260 x 19,9 mm und einem Gewicht von knapp unter 2,0 kg recht kompakt und leicht, was MSI dank seines Cooler-Boost-5-Kühlsystems mit zwei Lüftern und fünf Heatpipes möglich macht. Eine RGB-Beleuchtung bei der SteelSeries-Tastatur darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Das MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A1V setzt auf einen dunklen Grauton in Selenitgrau, der mit einem exklusiven AMG-Rautenmuster verziert wurde und natürlich die typischen Motorsport-Logos des Partners prominent in Szene setzt. Es ist ein Vollmetallgehäuse mit Magnesiumlegierung, was beides einen edlen und kraftvollen Eindruck nach Außen tragen soll.



Größere 18-Zoll-Variante kommt

Komplett neu ist hingegen das Stealth 18 Mercedes-AMG A1V. MSI bringt das Stealth 18 somit in der speziellen Mercedes-AMG-Edition erstmals nach Deutschland. Unter der Haube steckt hier ebenfalls ein Intel Core Ultra 185H auf Meteor-Lake-Basis, die sogar mit einer NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop kombiniert wird und damit zum kleineren Schwestermodell auch leistungsmäßig etwas dicker aufträgt. Die restliche Ausstattung orientiert sich an der 16-Zoll-Variante, wobei der Bildschirm mit 18 Zoll natürlich etwas großflächiger ausfällt und mit 3.840 x 2.400 Bildpunkten höher auflöst. Es ist ein MiniLED-Panel mit DisplayHDR-1000-Zertifizierung, vollständige DCI-P3-Abdeckung und 120 Hz.

Für ein lautstarkes Soundsystem sind zwei 2-W-Lautsprecher und gleich vier separate Subwoofer mit Dynaudio-Technik verbaut, Killer-WiFi 7 und -2,5-GBit/s-Ethernet gibt es auch hier. Mit Abmessungen von 399,9 x 289,6 x 19,9 bis 23,9 mm fällt es marginal größer und dicker aus, das Gerät stemmt insgesamt 2,89 kg auf die Waage – inklusive eines 99,9 Wh starken 4-Zellen-Akkus. Beim Design setzt man auf ein großflächiges AMG-Muster im Bereich der Handballenauflage sowie einen prominenten AMG-Schriftzug im Bereich der Lufteinlässe direkt über der SteelSeries-Tastatur.

Zunächst soll die 18-Zoll-Variante nach Deutschland kommen, während das Update der 16-Zoll-Version wenig später folgen soll. Nähere Angaben hierzu und erste Preisinformationen konnte MSI im Rahmen der Computex 2024 bislang leider noch nicht nennen.