Proof of Concept

Werbung

In der Vergangenheit fiel Lenovo regelmäßig mit ungewöhnlichen Konzeptgeräten auf, die es jedoch nicht immer zur Marktreife gebracht haben. Immerhin das erste Notebook mit Falt-Display, welches man 2019 erstmals zeigte, kam ein Jahr später als ThinkPad X1 tatsächlich in den Handel. Nachdem Lenovo im letzten Jahr zwei Prototypen eines Notebooks und Smartphones mit ausrollbaren Displays nach Barcelona brachte, zeigt man auf dem diesjährigen Mobile World Congress 2024 nun einen Laptop mit durchsichtigem Bildschirm.

Das Konzeptgerät setzt auf ein transparentes 17,3-Zoll-Display mit Micro-LED-Technik, womit die Darstellung in Verbindung mit den dünnen und ebenfalls durchsichtigen Bildschirmrändern äußerst futuristisch wirkt, weil die Inhalte quasi senkrecht in den Raum projiziert werden. Objekte aus der Umgebung scheinen so durch das Display hindurch, physische Objekte können mit digitalen Informationen überlagert werden. Das soll gerade für Künstler völlig neue Einsatzmöglichkeiten schaffen.

So kann man beispielsweise mit einem unterstützten Stift nahtlos zwischen dem Tastaturbetrieb und der Nutzung als Zeichenbrett wechseln. In Zukunft soll man sogar die Lichtdurchlässigkeit des Bildschirms regulieren können, um einerseits mehr Privatsphäre zu schaffen, andererseits aber auch eine bessere Interaktion mit der Umgebung zu ermöglichen.

Das Display selbst soll dabei gute Kontraste und vor allem eine Helligkeit von 1.000 Nits ermöglichen. Der Prototyp hatte jedoch mit einer sehr übersättigen Farbdarstellung zu kämpfen. Außerdem wirkte die Auflösung mit 720p gerade bei der Fläche von 17,3 Zoll doch sehr pixelig. Die Darstellung kommt nicht an die in den Pressebildern gezeigte Qualität heran.

Der futuristische Touch setzt sich bei der Tastatur fort. Lenovo setzt hier nicht etwa auf physische Tastenkappen, sondern ebenfalls auf ein Display, über das einfach ein virtuelles Tastenfeld eingeblendet wird und das per Touchfunktion interagiert. Unter dem Tastatur-Display sitzt die eigentliche Hardware, auf die Lenovo nicht weiter einging. Dort integriert sind zwei USB-C-Buchsen für den Anschluss zusätzlicher Geräte oder aber die Stromversorgung.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Es bleibt abzuwarten, ob die Technik in den nächsten Jahren tatsächlich in einem finalen Produkt finalisiert werden wird. Bis dahin bleibt es bei einer Machbarkeitsstudie und einem Proof-of-Concept-Gerät.