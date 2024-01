Werbung

Mit Doppeldisplay-Notebooks kennt sich ASUS inzwischen aus, hat man in den letzten Jahren diesbezüglich viel experimentiert. So ließ man die Tastatur auf der Basiseinheit ganz nach unten rutschen, um den dadurch frei gewordenen Platz an der Oberseite für einen aufgedockten Touchscreen frei zu machen. Auf diesem zweiten Display konnten dann entweder einzelne Bedienelemente oder ganze Programme ausgelagert werden. Zur CES 2024 geht ASUS einen Schritt weiter.

Das neue ASUS ZenBook Duo UX8406 verzichtet wie das Lenogo Yoga Book 9i auf die fest installierte Tastatur und ersetzt diese kurzer Hand durch ein zweites Display. Im normalen Notebook-Modus können dann eine Tastatur samt Touchpad eingeblendet werden, alternativ können eine Bluetooth-Tastatur aufgelegt oder die beiden Displays hochkant und quer auf dem Schreibtisch für eine bessere Übersicht aufgestellt werden. So wird das ASUS ZenBook Duo zu einem Notebook mit zwei Bildschirmen.

ASUS setzt zwei technisch identische Displays ein, die jeweils 14 Zoll in ihrer Diagonale bereitstellen und so komplett ausgeklappt auf 19,8 Zoll kommen. Nativ arbeiten sie mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten. Dank besonders schlanker Bildschirmränder erreichen sie eine Screen-to-Body-Ratio von 91 %. Es sind hochwertige OLED-Touchscreens für 4.096 Druckstufen mit Spitzenhelligkeiten von 500 Nits, HDR-Zertifizierung und vollständiger Abdeckung des DCI-P3-Farbraums, was eine hohe Farbtreue verspricht. Obendrein sind sie mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für OLED recht schnell.

Unter der Haube setzt man auf die Core-Ultra-Prozessoren, welche kurz vor dem Jahreswechsel von Intel offiziell gemacht wurden. Je nach Geldbeutel verbaut ASUS einen Intel Core Ultra 5-125H, Core Ultra 7-155H oder einen Intel Core Ultra 9-185H, wobei man jeweils auf die integrierte Arc-Grafik zurückgreift. Dazu gibt es bis zu 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 7.467 MHz und maximal 2 TB NVMe-SSD-Speicher. Eine Full-HD-Webcam mit Infrarot-Technik ist ebenso integriert, wie ein leistungsstarker 75-Wh-Akku. Anschlussseitig werden zwei Thunderbolt-4-Schnittstellen, ein USB-A-Port, HDMI 2.1 und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse geboten. Für die Soundausgabe sind Lautsprecher von Harman Kardon mit Dolby-Atmos-Technik integriert.

Ohne Keyboard bringt es das neue ASUS ZenBook Duo (2024) auf Abmessungen von 313 x 217 x 14,6 mm und stemmt rund 1,35 kg auf die Waage. Es ist nach dem US-Militärstandard MIL-STD-810H zertifiziert und soll sich so besonders robust im Alltag erweisen. Über Preise und Verfügbarkeiten sprach ASUS im Rahmen der CES 2024 leider noch nicht.