Zur CES 2024 bringt Acer seine SpatialLabs-Stereoscopic-3D-Technologie, welche zuletzt in Geräten wie dem Predator Helios 300 zum Einsatz kam, auf Aspire-Notebooks und Gaming-Monitore der Predator-Serie. Die Technik ermöglicht eine stereoskopische Bildausgabe, für die allerdings keine Shutterbrille notwendig ist. Vielmehr werden für das linke und rechte Auge zwei verschiedene Bilder als 3D-Modell ausgegeben, wobei drei, direkt über dem Bildschirm liegende Kameras die Kopf- und Augenbewegung des Nutzers aufnehmen, um einen realistischen 3D-Effekt aufwendig von der Hardware berechnen zu lassen.

Das neue Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition bietet hierfür einen 15,6 Zoll großen Bildschirm mit UHD-Auflösung und hält unter der Haube einen Intel Core i7-13620H mit NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop bereit. Außerdem kommen eine Reihe von KI-unterstützten SpatialLabs-Anwendungen für 3D-Ansicht und Content-Erstellung hinzu. So lassen sich 2D-Inhalte in Echtzeit in 3D verwandeln – egal, ob es sich um ein Foto oder Video handelt. SpatialLabs Go generiert Tiefenkarten für 2D-Inhalte und wandelt diese in stereoskopisches 3D um.

Außerdem bietet der SpatialLabs Player Kontrolle über die gleichzeitige Videowiedergabe und nahtloses Wechseln zwischen 2D- und 3D-Modi auf dem Aspire 3D 15. Kreative können die SpatialLabs-Model-Viewer-Anwendung und die Echtzeit-Rendering-Technologie nutzen, um CGI- und CAD-Dateiformate in 3D-Illustrationen zu importieren und umzuwandeln.

Das 3D-Notebook unterstützt Acers OpenXR-Runtime für die einfache Erstellung von 3D-Inhalten in kompatiblen Anwendungen. Außerdem bietet es Entwickler-Tools wie die SpatialLabs Unity-und Unreal Engine-Plug-ins, um 3D-Projekte zu beschleunigen und die Unterstützung für Kreative in verschiedenen Bereichen zu erweitern. Bei Videokonferenzen arbeiten Acers PurifiedVoice- und -View zusammen, damit Nutzer dank KI-unterstützter Rauschreduktionstechnologie und Kameraeffekten optimal zu sehen und hören sind.

Für die Kühlung sind drei Kupfer-Heatpipes integriert sowie die TwinAir-Technik des Herstellers. Die Systemüberwachung erfolgt gewohnt über die AcerSense-Software, die sich auch gleich über eine separate Taste starten lässt. Ansonsten bietet das Acer Aspire 3D 15 bis zu 32 GB DDR5-Arbeits- und bis zu 2 TB SSD-Speicher sowie verschiedene Anschlussmöglichkeiten wie HDMI 2.1, USB-C mit Thunderbolt 4 oder WiFi 6.

Auch ein Gaming-Monitor bekommt die Technik

Die 3D-Technik spendiert bekommen hat außerdem der Acer Predator SpatialLabs View 27. Der Gaming-Monitor kommt auf eine Diagonale von 27 Zoll, bietet eine native 4K-Auflösung bei einer Bildwiederholfrequenz von 160 Hz und soll eine maximale Helligkeit von 400 Nits erreichen können, wobei eine Farbgenauigkeit von Delta E<2 möglich ist. Auch AMDs FreeSync und NVIDIAs G-Sync werden unterstützt.

Dank Immerse Audio verbessert der Monitor nicht nur das optische 3D-Erlebnis, sondern auch die Immersion. Denn durch die Nutzung von KI-gesteuertem Beamforming und Head-Tracking kann die Immersion das Gefühl von Surround-Sound-Kopfhörer ohne zusätzliche Hardware möglich machen.

Die Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition (A3D15-71GM) ist voraussichtlich ab März 2024 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1.999 Euro verfügbar. Der Predator SpatialLabs View 27 soll im zweiten Quartal zu einem Preis ab 1.999 Euro folgen.