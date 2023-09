Werbung

Bereits zur Computex 2023 im Juni kündigte Schenker Technologies eine neue Modellversion seiner APEX-Familie an. Zur IFA in Berlin folgt nun das bereits damals angekündigte Update. Anstatt des bisher verbauten AMD Ryzen 7 7735HS gibt es nun einen AMD Ryzen 7 7840HS. Dieser stellt insgesamt acht Zen-4-Kerne mit 16 Threads zur Verfügung und soll damit etwas mehr Single- und Multicore-Leistung bereitstellen. Obendrein wird er im modernen 4-nm-Verfahren gefertigt, während die bisherige CPU noch in 6 nm vom Band lief.

Das dürfte hinsichtlich der Effizienz für weitere Verbesserungen sorgen. Die passenden Benchmarks liefert der Hersteller gleich mit: So soll das XMG APEX 15 in der neuen L23-Modellvariante in Cinebench R23 rund 1.800, bzw. fast 17.000 Punkte erzielen, während es beim Vorgänger etwa 300 respektive 4.300 Punkte weniger waren – ein deutlicher Performance-Anstieg um gut 30 %.

Bei den Grafikkartenmodellen gibt es weiterhin die Wahl zwischen einer NVIDIA GeForce RTX 4050 oder GeForce RTX 4060 Laptop, welche beide mit der vollen Leistung von 140 W befeuert werden. Dazu gibt es maximal 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher, welcher jetzt mit bis zu 5.600 MHz arbeitet und Platz für zwei M.2-Steckkarten-SSDs, die nun beide mit Wärmeleitpads bestückt sind. Wie üblich, gibt Schenker Technologies seinen Kunden hier zahlreiche verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten namhafter Hersteller an die Hand.

Außerdem stattet man beide Modelle mit einem hochauflösenden WQHD-Display mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten aus, die über 300 Nits erreichen, den sRGB-Farbraum zu 95 % abdecken und eine Bildwiederholrate von 165 bis 240 Hz erreichen sollen. Das XMG APEX 15 (L23) verfügt dabei über ein 15,6 Zoll großes IPS-Panel, das XMG APEX 17 fällt mit 17,3 Zoll etwas größer aus. Letzteres wird es aber auch weiterhin mit einem 144 Hz schnellen Full-HD-Modell geben, das bereits aus dem Vorgängermodell bekannt ist. Sämtliche Display-Optionen erlauben das Umschalten der Anbindung zwischen der integrierten AMD-Grafikeinheit und der dedizierten NVIDIA-Grafikkarte über einen MUX-Switch. Für das XMPG APEX 17 (L23) gibt es nun ein Flüssigmetall-Wärmeleitmittel sowohl auf der CPU als auch auf der GPU. Beide Geräte setzten auf ein Kühlsystem mit Vier- statt Drei-Wege-Luftauslässen.

Das XMG APEX 15 (L23) kommt auf Abmessungen von 360,2 x 243,5 x 26,7 mm und ein Gewicht von 2,2 kg, das XMG APEX 17 (L23) ist mit 392,9 x 260 x 24,9 mm etwas größer und mit 2,5 kg marginal schwerer. Für unterwegs steckt in beiden Geräten ein 62 Wh starker Akku. Eine Chiclet-Tastatur mit dediziertem Nummernblock und einer Ein-Zonen-RGB-Hintergrundbeleuchtung gehört ebenso zur Grundausstattung wie ein großzügig bemessenes Touchpad mit 114,5 x 70 mm.



Das Basismodell des frei konfigurierbaren XMG APEX 17 (L23) mit GeForce RTX 4050, 16 GB RAM und 500 GB großer SSD sowie FHD-Panel soll ab 1.249 Euro auf bestware.com verfügbar sein. Der Startpreis des kleinen Bruders liegt bei 1.199 Euro. Mit dem XMG CORE 16 planen die Leipziger im Laufe des Septembers außerdem die Einführung eines weiteren Laptops auf Basis von AMDs Phoenix-Plattform.