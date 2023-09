Werbung

Im Messegepäck zur IFA 2023 hat Lenovo mit dem Legion 9i nicht nur seinen ersten 16-Zoll-Gaming-Boliden mit nach Berlin gebracht, sondern vor allem auch ein neues Spitzenmodell, das die bisherigen Serien der Legion-Produktpalette komplettieren soll. Und das hat es richtig in sich. Allen voran setzt der Hersteller auf die derzeit schnellstmögliche Hardware.

Die reicht hin bis zu einem Intel Core i9-13980HX der Desktop-Klasse und einer NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop mit üppigen 16 GB Videospeicher. Beide Komponenten werden dabei mit den höchsten TDP- und TGP-Werten von 55 respektive 175 W befeuert, womit tatsächlich auch die jeweils schnellsten Ausführungen zum Einsatz kommen. Dazu gibt es wahlweise 32 oder 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher, der mit 5.600 oder gar 6.400 MHz angetrieben wird. Die integrierte PCI-Express-4.0-SSD stellt eine Kapazität von bis zu 2 TB bereit.

Außerdem ist Lenovos LA-2-AI-Chip integriert, welcher in direkter Verbindung mit dem Display steht, um so die Leistung der Hardware automatisch anpassen zu können. Er kümmert sich aber auch um die Synchronisierung der Legion-Spectrum-RGB, um das Spielerlebnis noch intensiver zu machen. Um der Abwärme von bis zu 230 W Herr zu werden, setzt Lenovo auf ein völlig neues Kühlkonzept. So gibt es unter der Haube nicht nur drei separate Lüfter für die Hardware mit dicken Heatpipes, sondern vor allem auch eine integrierte Flüssigkeitskühlung. Die liegt direkt auf der Grafikeinheit auf und schaltet sich automatisch hinzu, wenn diese eine Temperatur von 84 °C erreicht.

Wasserkühlung unklusive

Um das zusätzliche Flüssigkeitskühlsystem, welches in Übrigen in Zusammenarbeit mit Cooler Master entwickelt wurde, auf einem Gesamtgewicht von trotzdem nur 2,56 kg unterzubringen, mussten die Ingenieure ein neues A-Cover aus geschmiedeten Karbonspänen entwerfen, welches dem Gerät so aber auch ein einzigartiges Design verleiht. So kommt der Bildschirmdeckel in schicker Carbon-Optik daher, während das restliche Gehäuse im matten Schwarz gehalten ist. Die rückseitige Oberfläche ist unique, womit jedes Gerät seinen eigenen Look hat. Eine RGB-Hintergrundbeleuchtung bei der Tastatur, aber auch ein Leuchtstreifen und natürlich ein beleuchtetes Legion-Logo hinter dem Bildschirm sorgen für einen farbenfroh, sportliches Auftreten.

Seine meisten Anschlüsse realisiert das neue Lenovo Legion 9i über die Rückseite. Insgesamt warten dort gleich zwei vollwertige Thunderbolt-4-Schnittstellen mit 140 W Power-Delivery, einmal HDMI 2.1, eine Gigabit-LAN-Schnittstelle und ein klassischer USB-A-Port sowie natürlich die Ladebuchse für den integrierten 99,9-Wh-Akku und das externe 330-W-Netzteil. Auf der rechten Seite gibt es jeweils einen USB-A- und -C-Port, aber auch einen E-Shutter-Button, über dem sich die Webcam mechanisch abschalten lässt. Auf der gegenüberliegenden, linken Seite sind ein SD-Kartenleser integriert und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörer eingelassen.

Drahtlos kommuniziert der Gaming-Bolide sogar bereits nach WiFi 7 und erlaubt damit besonders hohe Datenübertragungsraten von bis zu 6,5 Gbit/s. Aber auch per Bluetooth 5.3 kann gefunkt werden. Die Tastatur verspricht einen kurzen Hub von 1,5 mm, unterstützt 100 % Anti-Ghosting und hat austauschbare Keramik-Tastenkappen aufgeschnallt bekommen. Ihre Beleuchtung lässt sich für jede Taste einzeln konfigurieren.

Ein Highlight ist das Display. Dieses bringt es im ehemals 15-Zoll-Formfaktor auf eine Diagonale von 16 Zoll und löst nativ mit 3.200 x 2.000 Bildpunkten und damit einem 16:10-Format auf. Es ist ein Mini-LED-Panel mit schnellen 165 Hz bei 3 ms, soll mit vollständiger Abdeckung des DCI-P3- und Adobe-Farbraums aber auch professionelle Anwender aus der Kreativ-Szene ansprechen. Nicht umsonst ist die X-Rite-Software bereits vorinstalliert. Obendrein ist es DisplayHDR-1000-zertifiziert und soll Spitzenhelligkeiten von bis zu 1.200 Nits erreichen können. NVIDIAs G-Sync-Technik ist das fast schon selbstredend.

All das bringt Lenovo in einem 357,7 x 277,7 x 18,99-22,7 mm großen und 2,56 kg schweren Gehäuse unter. Der Akku lässt sich dank Schnelllade-Funktion binnen von nur 30 Minuten auf eine Ladekapazität von 70 % bringen. Nach etwa 80 Minuten ist er vollständig geladen. Für satten Sound sorgen Lautsprecher mit Nahimic-Technik.

Ab Oktober verfügbar

Das neue Lenovo Legion 9i soll voraussichtlich ab Oktober 2023 zu einem Preis von 4.999 Euro nach Deutschland kommen. Passend dazu hält man mit dem Gaming Backpack GB700 und GB400 zwei Rucksackoptionen bereit, die für etwa 80 und 50 Euro erhältlich sein werden.

Auf er IFA 2023 in Berlin konnten wir außerdem einen ersten Blick auf den neuen Spitzenboliden von Lenovo werfen: