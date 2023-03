Werbung

Nachdem Lenovo kürzlich seine Legion- und LOQ-Geräte aus der Gaming-Sparte aktualisierte, waren nun auch die Yoga-Notebooks an der Reihe, die man jetzt abseits großer Messen offiziell für Mai bis August ankündigte. Den Anfang in der Vorstellungsrunde machen das Lenovo Yoga Slim 6 und das Lenovo Yoga Slim 7, welche beide in die achte Generation gehen.

Beide setzten auf einen AMD-Unterbau, machen allerdings bei der Hardware-Ausstattung und vor allem dem Display einige Unterschiede. Während das Yoga Slim 6 über einen 14 Zoll großen Bildschirm verfügt, fällt die Displaydiagonale des teureren Slim 7 mit 14,5 Zoll marginal größer aus. Bei Letzterer setzt der Hersteller ausschließlich auf ein 2.944 x 1.840 Bildpunkte auflösendes und 90 Hz schnelles OLED-Panel mit Touchfunktion, das den DCI-P3-Farbraum vollständig abdecken kann. Beim günstigeren Modell gibt es außerdem IPS-Panels mit 2.880 x 1.800 oder 2.240 x 1.400 Bildpunkten, die 120, bzw. 60 Hz erreichen. OLED gibt es hier nur mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten und 60 Hz.

Technisch gibt es wahlweise einen AMD Ryzen 7 7840U oder einen Ryzen 5 7540U, wobei Lenovo beim Slim 7 lediglich von nicht näher genannten Ryzen-CPUs spricht. Dazu gibt es 8 oder 16 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und eine 512 GB oder 1 TB große NVMe-SSD. Das teurere Modell wird mit 16 oder 32 GB LPDDR5X-RAM bestückt. Das Yoga Slim 7 bietet insgesamt drei UCB-C-Schnittstellen, wovon zwei als USB 4 ausgegeben werden, das Slim 6 bietet obendrein USB-A, dafür nur einen C-Port. WiFi 6E und Bluetooth 5.1 bieten allerdings beide Geräte. Mehr Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Technik und doppelt so viele Mikrofone gibt es nur beim teureren Modell.

Das Lenovo Yoga Slim 6 kommt auf Abmessungen von 312 x 221 x 14,9 mm und ein Gesamtgewicht von 1,31 kg, das Yoga Slim 7 auf 325 x 222 x 13,9 mm und 1,35 kg. Das Lenovo Yoga Slim 6 soll ab Juni zu einem Preis ab 899 Euro nach Deutschland kommen. Das Yoga Slim 7 (Gen 8) soll hingegen ab August folgen. Bis dahin will man dann nähere Preise mitteilen.