Schon vor dem MWC 2023 hat Gigabyte sein AORUS 17 neu aufgelegt und damit einen neuen Gaming-Boliden auf den Markt gebracht, der Intels Raptor-Lake-Generation mit NVIDIAs GeForce-RTX-40-Reihe kombiniert und das jeweils mit den maximal möglichen TDP- und TGP-Werten tut. Es ist ein waschechter Vertreter der High-End-Klasse.

Je nach Konfiguration und Geldbeutel gibt es das neue Gigabyte AORUS 17H in der 2023er-Ausführung wahlweise mit einem Intel Core i9-13900H oder Core i7-13700H, die mit 14 bis zu 5,4 GHz schnellen Raptor-Lake-Kernen ausgestattet sind, wobei sich diese gewohnt aus Performance- und Effizienz-Kernen zusammensetzen. Auf Seiten der Grafiklösung gibt es eine dedizierte NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop mit 12 GB Videospeicher und einer maximalen Grafikpower von 150 W, womit Taktraten jenseits der 2,0-GHz-Marke erreicht werden können. Allerdings verzichtet man auf den dynamischen Boost und damit womöglich auf etwas mehr Takt. Dazu können bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 4.800 MHz und zwei M.2-SSDs verbaut werden. Das Basismodell konfiguriert Gigabyte mit 16 GB RAM und einer 1 TB fassenden PCIe-4.0-SSD.

Das Display misst 17,3 Zoll in seiner Diagonalen und löst nativ mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auf. Es soll den sRGB-Farbraum zu 100 % abdecken und eine Bildwiederholrate von üppigen 360 Hz erreichen – ein echtes Gaming-Display eben. All das verstaut man in einem 398 x 254 x 30 mm großen und rund 2,7 kg schweren Gehäuse. Anschlussseitig werden zwei USB-A-Schnittstellen, einmal USB-C mit Thunderbolt 4, HDMI 2.1 und miniDisplayPort sowie eine 2,5-Gbit/s-Ethernet-Buchse geboten. Für den Anschluss von Kopfhörern steht außerdem eine 3,5-mm-Klinkenbuchse zur Verfügung. Drahtlos wird per WiFi 6E und Bluetooth 5.2 kommuniziert.

Zwei kräftige 2-W-Lautsprecher und eine hochwertige Tastatur mit RGB-Hintergrundbeleuchtung, vollem Anti-Ghosting sowie N-Key-Rollover, aber auch einer Makro-Funktion runden das Gesamtpaket weiter ab, genau wie ein kapazitätsstarker 99-Wh-Akku, der über ein externes 280-W-Netzteil versorgt wird.

Das neue Gigabyte AORUS 17H (2023) ist ab sofort ab etwa 2.600 Euro erhältlich.