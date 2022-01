XMG NEO 15 und OASIS: Ein Gaming-Notebook mit Wasserkühlung

Zur IFA 2015 wagte ASUS einen mutigen Schritt und brachte mit dem ROG GX700 ein wassergekühltes Notebook auf den Markt. Hierfür musste der Gaming-Bolide mit seiner inzwischen deutlich überholten Hardware an eine klobige Docking-Station angeschlossen werden, die mit Pumpe, Ausgleichsbehälter und Radiator bestückt war und sich um den gesamten Kühlkreislauf kümmerte. Mehr als fünf Jahre später versucht es jetzt ein weiterer Hersteller mit einem ähnlichen Konzept.

Wie Schenker Technologies im Rahmen der CES 2022 bekannt gab, frischt man im Zuge von Intels neuer Alder-Lake-H-Prozessoren und den ebenfalls neu vorgestellten Ti-Ablegern der GeForce-RTX-30-Familie sein XMG NEO 15 auf und bringt zugleich eine optional erhältliche und externe Wasserkühlung auf den Markt. Sie soll das XMG NEO 15 (E22) – aber auch künftige Laptops – signifikant leiser, kühler und letztlich schneller machen.

Bei der XMG OASIS handelt es sich zunächst um eine 186 x 203 x 75 mm kleine Box, die gemäß des AiO-Prinzips einen 120-mm-Radiator samt Lüfter, Pumpe und Ausgleichsbehälter enthält und über zwei Schläuche mit dem Kühlkreislauf im Notebook verbunden wird. Damit wird die Luftkühlung des Laptops unterstützt, indem Kühlflüssigkeit durch das Gerät gepumpt und außerhalb wieder abgekühlt wird.

Laut Schenker Technologies soll das die Temperaturen von Prozessor und Grafikkarte um rund 20 °C absenken, wobei die Lüfter des Laptops gleichzeitig mit nur noch maximal 50 % ihrer möglichen Drehzahl arbeiten. Selbst während anspruchsvoller Gaming- oder Rendering-Prozesse soll die Betriebslautstärke nicht mehr als 38 dB(A) überschreiten. Aufgrund der niedrigeren Temperaturen steigen die TDP- und TGP-Werte der Hardware-Komponenten an und können so höhere Taktraten und damit eine bessere Geschwindigkeit erreichen.

Höhere Package-Power, niedrigere Temperaturen

In ersten eigenen Tests mit einem Prototyp stieg die Package-Power der CPU laut Schenker Technologies von 60 auf 72 W an, die GPU-Power kletterte von 136 auf 155 W und das im absoluten Stresstest mit Furmark und Prime95. In der Spitze waren bei der CPU kurzzeitig sogar stolze 102 W möglich. Die Temperaturen fielen von 87 auf 71 °C, bzw. von 88 auf 68 °C.

Um die Möglichkeiten durch die externe Wasserkühlung voll ausschöpfen zu können, wird man die Features seines XMG Control Centers deutlich ausbauen. Fortan lässt sich etwa die TGP der dedizierten Grafiklösung einstellen oder das Power Limit der CPU (PL1) anheben, um Boost-Werte jenseits der standardmäßigen 45 W zu erreichen. Wer hingegen besonderen Wert auf einen möglichst leisen Betrieb legt, wird außerdem Undervolting-Anpassungen vornehmen oder das Aktivieren des Whisper-Modes aus der Software heraus einstellen können.

Insgesamt fasst die XMG OASIS eine Kühlflüssigkeit von 230 ml, wobei etwa 20 ml auf das Notebook entfallen. Das Gehäuse kommt in einem eleganten Stealth-Design daher und bietet per Software regelbare RGB-Beleuchtungselemente an. Ist die Wasserkühlung angeschlossen, wird automatisch eine Bluetooth-Verbindung zum Notebook hergestellt und damit entsprechende Profile für die Lüftersteuerung geladen. Die Einstellungen und natürlich das Beleuchtungssystem lassen sich dann bequem konfigurieren.

Dank Quick-Release-Anschlüsse ist die Wasserkühlung schnell angeschlossen und kann ebenso schnell wieder getrennt werden. Die Leipziger empfehlen vorher aber, das Gerät herunterzufahren und die Kühlflüssigkeit aus dem Notebook abzulassen.

Die XMG OASIS wird als optionales Zubehör angeboten und soll nicht mehr als 200 Euro kosten. Künftig will man weitere Geräte mit den standardisierten Wasserkühlungs-Anschlüssen ausrüsten, um auch sie fit für die XMG OASIS zu machen.

Das XMG NEO 15 (E22) ist kompatibel

Das erste Gerät, welches die XMG OASIS unterstützt, ist das XMG NEO 15 (E22). Es kombiniert einen Intel-Core-Prozessor der 12. Generation mit einer dedizierten GeForce-RTX-30-Grafik, wobei selbst die GeForce RTX 3080 Ti als neues Flaggschiffmodell konfigurierbar ist. Aber auch die ebenfalls aufgebohrte GeForce RTX 3070 Ti Laptop oder die kleineren Vertreter wie beispielsweise die GeForce RTX 3060 Laptop können verbaut werden.

Ohne Wasserkühlung stellen weiter optimierte Lüfter, die nun über 71 statt 67 Lamellen verfügen und der Einsatz von Flüssigmetall auf der CPU die Kühlung sicher. Sie wurde im Generationsvergleich also ebenfalls verbessert. Außerdem schneller wird das Display, das mit QHD-Auflösung nun eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz erreicht und obendrein den sRGB-Farbraum zu mindestens 95 % abdeckt.

Trotz der leistungsstarken Komponenten und des üppigen 93-Wh-Akkus zeigt sich das XMG NEO 15 (E22) mit Abmessungen von 360,2 x 243,5 x 26,6 mm recht kompakt und mit einem Gewicht von 2,2 kg relativ portabel.

Das XMG NEO 15 (E22) wird voraussichtlich ab Ende Januar vorbestellbar sein. Eine Beispielkonfiguration mit Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti Laptop, 16 GB DDR5-RAM und 500 GB großer NVMe-SSD soll rund 2.500 Euro kosten.