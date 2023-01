Werbung

Während andere Hersteller ihre neuen Geräte auf Basis der erst vor wenigen Minuten vorgestellten mobilen Raptor-Lake-Prozessoren und GeForce-RTX-40-Grafikkarten bereits ankündigen (wenn auch mit Verfügbarkeit erst für Ende Februar), hält man sich bei Schenker Technologies noch zurück. Erste Ankündigungen sollen dann erfolgen, wenn die Produkte tatsächlich erhältlich sein werden. Einen groben Fahrplan hat man bereits dennoch im Angebot.

So wird der Leipziger Built-to-Order-Anbieter im Laufe des ersten Quartals eine Vielzahl seiner Produktfamilien auf den neusten Stand der Technik bringen. Den Anfang werden das XMG NEO 16 und das XMG NEO 17 machen, die sich beide mit den mitunter schnellsten Hardware-Komponenten bis hin zum Intel Core i7-13900HX und der NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop ausrüsten lassen. Das XMG NEO 16 soll eine vollständige Neuentwicklung werden, während der große Bruder ein Update des bekannten Modells sein wird. Der Fokus der beiden Geräte soll wieder einmal mehr auf der Kühlung liegen, denn die optional erhältliche OASIS-Wasserkühlung wird man weiter anbieten. Dazu gibt es hochauflösende WQXGA-Panels mit bis zu 240 Hz. Weitere Informationen will man bereits in wenigen Tagen veröffentlichen.

Im Laufe des ersten Quartals sollen noch neue FOCUS- und PRO-Ableger folgen. Bei der Einstiegsserie wird der bisherige Core i7-12700H mit 14 Kernen gegen den neuen Core i9-13900HX mit 24 Kernen ersetzt, die GeForce RTX 3060 Laptop gegen eine RTX 4070 getauscht, wobei es auch Modelle mit langsamerer RTX 4060 oder gar RTX 4050 Laptop geben wird. Schenker Technologies wertet die FOCUS-Reihe leistungsmäßig somit gehörig auf.

Die PRO-Ableger werden das bewährte Chassis erhalten, jedoch ebenfalls ein Upgrade des Kühlsystems bekommen. Geplant ist eine Topausstattung mit NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop und 140 W, aber auch kleinere Modelle mit GeForce RTX 4060 oder GeForce RTX 4050 Laptop.

Das XMG Ultra 17 wird etwas später in der 2023er-Ausführung folgen. Natürlich wird man auch hier auf die neuen Komponenten bis hin zur GeForce RTX 4090 Laptop und Core i9-13900HX umsatteln, vor allem in puncto Konnektivität will man jedoch die Messlatte höher legen – beispielsweise mit zwei Thunderbolt-4-Schnittstellen oder einem zusätzlichen mini-DisplayPort.

Verschiedene XMG-Laptops mit AMD-Hardware sollen sich bei Schenker Technologies bereits in der Planungs- und Entwicklungsphase befinden. Ein erster Laptop mit Intels Arc A730M ist für das zweite Quartal geplant.