Werbung

Im Rahmen der CES 2023 in Las Vegas hat MSI nicht nur sein Gaming-Flaggschiff auf den neusten Stand gebracht und die Raider-GE- und Vector-Familie aktualisiert, sondern auch eine komplett neue Produktfamilie ins Leben gerufen. Das neue MSI Cyborg 15 soll nicht nur den Einstieg ins Mainstream-Segment attraktiv machen, sondern kommt obendrein mit einem teilweise transparenten Gehäuse daher, wodurch man die mechanischen und elektrischen Bauteile des von Cyberpunk inspirierten Gerätes einsehen kann.

Leistungsmäßig sortiert sich der neue 15-Zöller in der gehobenen Einstiegsklasse ein. So gibt es einen leistungsstarken Intel Core i7-12650H, der wahlweise mit einer NVIDIA GeForce RTX 4050 oder gar GeForce RTX 4060 Laptop kombiniert wird, die 6 bzw. 8 GB GDDR6-Videospeicher zu bieten haben und erst vor wenigen Minuten offiziell gemacht wurden. Das Display ist ein Full-HD-Modell mit nativen 1.920 x 1.080 Bildpunkten und kann laut Datenblatt eine Bildwiederholrate von 144 Hz erreichen. Es ist ein klassisches IPS-Panel.

Je nach Konfiguration gibt es bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine flotte NVMe-SSD, die per PCI-Express 4.0 angeschlossen werden kann. Zwar steht eine moderne Typ-C-Schnittstelle zur Verfügung, um den Gesamtpreis zu drücken, bleibt Thunderbolt 4 aber den höherpreisigen Ablegern vorbehalten. Daneben stehen zwei klassische USB-A-Ports, aber auch HDMI und Gigabit-Ethernet zur Verfügung. Drahtlos wird per WiFi 6 und Bluetooth 5.2 kommuniziert. Zwei 2-W-Lautsprecher mit Nahimic-Technik sowie ein blau beleuchtetes Gaming-Keyboard gehören ebenfalls zur Grundausstattung des neuen MSI Cyborg 15.

Auf 359,4 x 250,3 x 21,95-22,9 mm bringt der 15-Zöller rund 1,98 kg auf die Waage und bleibt damit recht portabel. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes 120-W-Netzteil, bzw. einen 53,5 Wh starken 3-Zellen-Akku. Leider hat MSI auch bei diesem Modell keinerlei Angaben zu Preis und Verfügbarkeit gemacht. Wir haben jedoch in Kürze einen Vor-Ort-Termin in Las Vegas und hoffen, weitere Informationen hierzu in Erfahrung zu bringen.

Weitere Serien aktualisiert

Ansonsten hat MSI seine Serien Katana, Sword und Pulse einen Refresh unterzogen. Sie werden ab sofort ebenfalls von einem flotten H-Prozessor der 13., bzw. teilweise noch 12. Core-Generation sowie den neuen NVIDIA-Grafikkarten der GeForce-RTX-40-Serie angetrieben und sind allesamt für Spieler konzipiert. Die drei Serien verfügen fortan über einen MUX-Switch, womit die Auswahl der Grafiklösung bequem über das MSI Center ohne Neustart erfolgen kann.