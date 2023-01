Werbung

MSI startet mit einem neuen Gaming-Schlachtschiff ins Jahr 2023. Im Rahmen der derzeit in Las Vegas stattfindenden Consumer Electronics Show kündigten die Taiwanesen eine weitere Variante des Titan GT77 an. Die baut nicht nur auf den erst kürzlich vorgestellten neuen Hardware-Komponenten von Intel und NVIDIA auf, sondern will außerdem beim Display einen gewaltigen Sprung nach vorne machen.

So setzt das neue MSI Titan GT77 13VI und 13VH auf ein 17,3 Zoll großes UHD-Panel mit mini-LED-Technik, was ein dunkleres Schwarz, aber auch ein helleres Weiß verspricht und damit extrem hohe Kontraste. Dank einer Helligkeit von bis zu 1.000 Nits werden HDR-Inhalte möglich, das Display ist DisplayHDR 1000 zertifiziert. Dank 100-prozentiger Farbraumabdeckung des DCI-P3-Spektrums sollen auch professionelle Anwender aus der Kreativ-Branche bedient werden können. Spieler freuen sich über eine Bildwiederholrate von 144 Hz. Die native Auflösung beläuft sich auf 3.840 x 2.160 Bildpunkte.

Reichhaltige High-End-Ausstattung

Unter der Haube steckt jeweils ein Intel Core i9-13980HX, dessen acht Performance-Kerne einen Takt von bis zu 5,2 GHz erreichen und auf maximal 128 GB DDR5-Arbeitsspeicher zurückgreifen können. Während das Titan GT77 13VI mit einer NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop ausgerüstet ist, kommt das Titan GT77 13VH mit einer GeForce RTX 4080 Laptop daher, die jeweils 16, bzw. 12 GB Videospeicher zur Verfügung stellen.

Auf Seiten des Massenspeichers lassen sich gleich drei NVMe-SSDs unterbringen, wovon eine sogar per PCI-Express 5.0 angebunden werden kann. Insgesamt ist die Kühlung auf eine Wärmeleistung von bis zu 250 W ausgelegt, womit sich über MSIs OverBoost-Ultra-Technik einiges an Performance aus der Hardware herausholen lässt. Der Vorgänger konnte hier bereits auf ganzer Linie überzeugen.

Zu den weiteren Highlights des neuen MSI Titan GT77 gehören eine vollmechanische Tastatur mit Cherry-MX-Switches, ein kräftiges Soundsystem von Dynaudio mit zwei eigenen Subwoofern und Nahimic-Technik aber auch moderne Anschlüsse bis hin zu Thunderbolt 4, Killer-Netzwerkchips und WiFi 6E. Ein Fingerabdrucksensor und eine Windows-Hello-fähige Webcam sind ebenfalls mit von der Partie.

Für die Stromversorgung unterwegs ist ein 4-Zellen-Akku mit 99,9 Wh integriert. Das alles bringt MSI in einem 397 x 330 x 23 mm großen und etwa 3,3 kg schweren Gehäuse unter. Angaben zu Preis und Verfügbarkeit stehen noch aus.