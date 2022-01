Katana, Sword und Pulse: MSI stellt nahezu komplettes Line-Up um

MSI nutzt die Einführung der neuen mobilen Alder-Lake-Prozessoren, der taufrischen GeForce-RTX-30-Ableger und der Ryzen-6000-Prozessoren sowie natürlich die CES 2022 als Bühne, um nahezu sein komplettes Line-up auf die neuen Komponenten umzustellen, aber auch um eine Namensänderung durchzuführen und neue Features einzuführen. Stand der Marketingname bislang immer vor der Produktnummer, wird das ab dem Modelljahr 2022 andersherum sein. Aus dem MSI GL76 Pulse wird so das MSI Pulse GL76.

Dieses hat man natürlich gleich auf den neusten Stand gebracht. Die 15,6 und 17,3 Zoll großen Gaming-Boliden werden ab sofort von den neuen Intel-CPUs der 12. Generation bis hin zum Core i9-12900H befeuert und lassen sich mit einer dedizierten GeForce-Grafik bis hin zur NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop bestücken. MSI setzt je nach Modell auf ein 360 Hz schnelles Full-HD-Panel oder auf ein Full-HD-Display mit 165 Hz Refresh-Rate. Zwar bleibt Thunderbolt 4 trotz des Intel-Unterbaus den teureren Produktfamilien vorbehalten, USB Typ-C, WiFi 6 und Gigabit-LAN sowie eine RGB-hintergrundbeleuchtete Tastatur gibt es aber auch hier. Damit bleibt die Serie in ihren Grundmerkmalen weitgehend unverändert.

Das gilt auch für das MSI Katana GF76 und das Katana GF66. Sie machen in der Topausstattung zwar schon bei einem Intel Core i7-12700H Halt, bei der Grafiklösung geht es dafür bis rauf zur NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop. Ansonsten ist die Ausstattung zur Pulse-Familie recht identisch, wobei es etwas mehr Display-Optionen gibt und die Gehäuse minimal dicker ausfallen. Die 15-Zoll-Variante des MSI Katana gibt es auch in diesem Jahr wieder in einer limitierten, schneeweißen Variante, die als MSI Sword 15 laufen wird, ansonsten jedoch identisch zum kleinen Katana bleibt.

Angaben zu Preisen und Verfügbarkeiten für den deutschen Markt machte MSI am Abend während des Livestreams leider nicht. Vermutlich aber wird man sich preislich an den bestehenden Modellen orientieren. Sobald uns weitere Informationen vorliegen, werden wir diese nachtragen.