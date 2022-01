MSI: Aus dem GP Leopard wird das Vector GP

Das MSI GP66 und GP76 Leopard leben unter neuem Namen weiter und werden ab sofort in der Vector-GP-Familie fortgeführt. Die Grundidee jedoch bleibt: Auch die neuen Geräte, die am Abend während der CES 2022 angekündigt wurden, sollen nicht nur für die alltäglichen Arbeiten bestens geeignet sein, sondern gleichzeitig fordernde Berechnungen in Ingenieurs-Berufen locker stemmen können. Kein Wunder also, dass MSI auf ein robustes Gehäuse im Understatement-Look setzt und darin potente Hardware verpackt.

Konkret setzt man natürlich auf die neuen Alder-Lake-CPUs, die bis hin zu den schnellen Core-i9-Modellen reichen und kombiniert diese mit einer dedizierten GeForce-RTX-30-Grafik, wobei bei der NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop mit 8 GB GDDR6-Videospeicher Schluss ist. Dazu gibt es bis zu 64 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit 3.200 MHz und eine flotte SSD mit PCI-Express-Anbindung.

Während das MSI Vector GP76 über einen 17,3 Zoll großen QHD-Bildschirm mit 240 Hz verfügt, kann man beim kleinerem 15,6-Zoll-Ableger zwischen einem 165 Hz schnellen QHD- und einem 240 Hz schellen Full-HD-Modell wählen. Die QHD-Varianten decken den DCI-P3-Farbraum zu 100 % ab, was die Geräte auch für den professionellen Kreativanwender interessant macht. Moderne Schnittstellen bis hin zu USB 3.2 Gen2 Typ-C, Killer-WiFi 6E oder 2,5-GbE und eine SteelSeries-Tastatur mit RGB-Hintergrundbeleuchtung samt Nahmic-3-Sound runden das Paket weiter ab.

Das Gehäuse mit Cover und Tastaturseite aus Aluminium stemmt je nach Modell zwischen 2,38 und 2,9 kg auf die Waage, die Abmessungen belaufen sich auf 358 x 267 x 23,4 und 397 x 284 x 25,9 mm. Das macht eine leistungsstarke Cooler-Boost-5-Kühlung mit MSI OverBoost möglich, die theoretisch bis zu 210 W problemlos abführen kann. Für die Stromversorgung unterwegs ist ein 65 Wh starker 4-Zellen-Akku integriert. Wann und zu welchem Preis die Geräte in Deutschland verfügbar sein werden, ließ man am Abend noch offen.