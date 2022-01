ASUS ZenBook 14 OLED: Klassisches Ultrabook mit aktueller Hardware

Mit dem ASUS ZenBook 17 Fold OLED hat ASUS am Nachmittag nicht nur sein erstes faltbares Notebook mit 17,3-Zoll-Bildschirm vorgestellt, sondern außerdem das ZenBook 14 OLED (UX3402) mit ins Messegepäck der CES 2022 genommen. Das Ultrabook kommt auf eine Bauhöhe von gerade einmal 16,9 mm und wiegt knapp unter 1,4 kg. Trotzdem beherbergt das Vollaluminium-Gehäuse leistungsstarke Hardware.

So werkeln im Inneren Intels neuste Core-Prozessoren der 12. Generation mit Iris-Xe-Grafik, bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und schnelle PCIe-4.0-SSDs. Der integrierte 75-Wh-Akku soll für lange Laufzeiten sorgen, moderne Schnittstellen wie zwei Thunderbolt-4-Ports oder WiFi 6E runden das Gesamtpaket weiter ab. Highlight ist das Display. Hier setzt ASUS auf ein NanoEdge-Modell mit OLED-Technik im 16:10-Format mit 2,8K-Auflösung, 90 Hz Bildwiederholrate und 550 Nits Helligkeit. Speziell für den Kreativanwender ist das Display Pantone-zertifiziert und deckt den DCI-P3-Farbraum zu 100 % ab. Sogar nach Display HDR500 ist der Bildschirm zertifiziert. Für kraftvollen Raumklang sollen Harman-Kardon zertifizierte Dolby-Atmos-Lautsprecher mit intelligentem Verstärker sorgen.

Verfügbar wird das neue ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402) voraussichtlich ab dem zweiten Quartal ab 999 Euro in Deutschland sein. Dann wird es mit Aqua Celadon und Ponder Blue zwei Farboptionen geben.

Space-Edition des ZenBook 14X OLED

Ebenfalls neu ist das ASUS ZenBook 14X OLED in der Space Edition. Die Sonderedition (UX5401ZAS) wurde zum 25. Jahrestag der 600-tägigen Weltraummission des ASUS-P6300-Notebooks entwickelt soll den ASUS-Spirit „In Search of Incredible“ repräsentieren. Die Space Edition verfügt über ein 3,5 Zoll großes OLED-Display, das außen auf dem Deckel angebracht ist und anpassbare Nachrichten oder Animationen anzeigen kann. Es ist aber auch nach dem US-Space-Systems-Command-Standard SMC-S-016A spezifiziert und soll so selbst Temperaturen von -24 bis +61°C und starken Vibrationen von bis zu 2.000 Hz standhalten können.

Neben dem außergewöhnlichen Design und der starken Robustheit gibt es natürlich auch flotte Hardware. Hier setzt ASUS auf einen Core-i9-Prozessor der H-Serie aus der 12. Core-Generation samt Intel-Iris-Xe-Grafik. Das Hauptdisplay ist ein 2,8K-OLED-HDR-Touchscreen im 16:10-Format mit 90 Hz, Pantone-Zertifizierung und DisplayHDR True Black 500.

Die Space Edition des ASUS ZenBook 14X OLED soll ab dem zweiten Quartal ab 1.399 Euro in Deutschland verfügbar sein.