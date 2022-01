ASUS ZenBook 17 Fold OLED: Ein Laptop mit zwei faltbaren Displays

In Zusammenarbeit mit Intel und BOE hat ASUS das ZenBook 17 Fold OLED (UX9702) entwickelt, das erste faltbare 17,3-Zoll-Notebook mit OLED des Herstellers. Das Gerät verfügt über zwei nahtlose 12,5-Zoll-Displays im 3:2-Format und lässt sich mittig zu einem 17,3 Zoll großen 2,5K-Touchscreen zusammenfalten. Jeder der Bildschirme löst nativ mit 1.920 x 1.280 Bildpunkten auf, ist obendrein Pantone-validiert und deckt den DCI-P3-Farbraum zu 100 % ab.

In Kombination mit der ASUS-eigenen ErgoSense-Bluetooth-Tastatur und deren Touchpad bietet das faltbare Design einige Nutzungs-Möglichkeiten: Vom klassischen Laptop, über ein Tablet- oder Buch-Modus bis hin zum Extend-Modus mit integrierter Bildschirmtastatur. Für die Multimedia-Nutzung stehen sogar vier Lautsprecher von harman/kardon mit Dolby-Atmos-Technik bereit.

ASUS hat außerdem an intelligente Zusatz-Features gedacht. So stecken im ZenBook 17 Fold OLED eine HD-IR-Kamera für Windows Hello oder Intels neuer Visual-Sensing-Controller für die Nutzung mehrerer KI-geschützter Funktionen, darunter Anwesenheitserkennung oder ein integrierter Farbsensor für die automatische Anpassung der Bildschirmhelligkeit und Farbtemperatur. Für Videotelefonie gibt es zudem ein 5-MP-Webcam.

Angetrieben wird der faltbare Laptop von Intels neuen Core-i7-U-Prozessoren der 12. Generation mit integrierter Iris-Xe-Grafiklösung. Zwei USB-C-Anschlüsse mit Thunderbolt 4 ermöglichen eine flexible Nutzung inklusive eines schnellen Aufladens des 75-Wh-Akkus. Natürlich das ZenBook 17 Fold OLED Intel-Evo-zertifiziert.

Das ASUS ZenBook 17 Fold OLED (UX9702) soll voraussichtlich ab Mitte des Jahres in Deutschland verfügbar sein. Preisangaben machte der Hersteller leider noch nicht.