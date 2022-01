Alienware m17 R5 und m15 R7: Dell aktualisiert die AMD-Varianten

Zum Auftakt der am Mittwoch startenden CES 2022 in Las Vegas hat Alienware seinem m15 und m17 auf AMD-Basis ein Update spendiert, die allesamt auf den neuen Ryzen-Prozessoren aufbauen, die man erst vor wenigen Minuten offiziell ankündigte. Sie wird es die neue 17-Zoll-Variante mir drei unterschiedlichen Prozessor-Modellen geben. Während die Basis-Version von einem AMD Ryzen 7 6800H mit acht Kernen und 16 Threads befeuert wird, werkelt im Spitzenmodell ein AMD Ryzen 9 6980HX in gleicher Konfiguration, aber mit einem Takt von bis zu 5,0 statt 4,7 GHz. Dazwischen lässt sich ein AMD Ryzen 9 6900HX konfigurieren. Üppig zeigt sich die Konfigurationsliste außerdem bei der Grafiklösung. Hier verbaut die Dell-Tochter nicht nur die neusten GeForce-RTX-30-Modelle ab der GeForce RTX 3050 Ti Laptop mit 4 GB Videospeicher, sondern macht alternativ auch eine AMD Radeon RX 6700M oder gar Radeon RX 6850M mit bis zu 12 GB GDDR6-Speicher möglich.

Das Display gibt es als Full-HD-Variante mit 165 oder 360 Hz sowie als hochauflösende UHD-Version mit 120 Hz bei 3 ms. Natürlich werden AMDs FreeSync und SmartAccess, bzw. G-Sync und Advanced Optimus unterstützt. Das Alienware m15 R7 setzt auf einen 15,6-Zoll-Bildschirm, das Alienware m17 R5 ist mit 17,3 Zoll etwas größer. Je nach Serientyp sind die Geräte zwischen 14,6 und 26,7 mm schlank, wobei die Magnesium-Gehäuse nach vorne hin stetig dünner werden. Das Gewicht wird von Alienware mit maximal 3,3 kg angegeben.

Auf Seiten des Speichers gibt es bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 4.800 MHz und Platz für eine Dual-SSD-Konfiguration mit RAID 0 und bis zu 4 TB an Speicherplatz. Moderne Anschlüsse wie 2,5-GBit/s-Ethernet, USB Typ-C oder HDMI 2.1 und WiFi 6E fehlen den neuen Gaming-Boliden natürlich ebenfalls nicht. Dell installiert jeweils Windows 11 vor, der Akku kommt auf 87 Wh im 17-Zoll-Modell.

Im Laufe des Frühjahrs sollen das Alienware m15 R7 ab 1.500 und das Alienware m17 R5 ab 1.600 US-Dollar auf den Markt kommen. Deutsche Preise und Angaben zur Verfügbarkeit für Europa gibt es noch nicht.