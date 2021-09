Das ASUS ZenBook 14X und ZenBook 14 Flip bekommen Hardware-Update und OLED

Derzeit findet die IFA 2021 aufgrund der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr wieder nur in digitaler Form statt. Trotzdem hat ASUS die Messe als Bühne genutzt, um der breiten Öffentlichkeit neue Ultrabooks zu präsentieren. Am Montagabend kündigte man zwei neue ZenBook-Geräte der 14-Zoll-Klasse an, die wahlweise mit Intel- oder AMD-CPU und einem OLED-Bildschirm ab dem vierten Quartal in die Läden kommen werden.

Sowohl das neue ASUS ZenBook 14X OLED wie auch das ZenBook 14 Flip OLED richten sich an Nutzer, die ultraleichte und mobile Arbeitsgeräte mit guten Displays für die Foto- und Videobearbeitung suchen. Beide Modelle sind jeweils mit einem 14-Zoll-Bildschirm ausgestattet. Die Flip-Variante besitzt 360-°-Scharniere, womit sich das Display komplett umklappen und das Gerät somit als Convertible zu einem Tablet umfunktionieren lässt.

In der Standard-Variante löst dieses jeweils mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten auf, gegen Aufpreis gibt es eine 4K-Option, wobei ASUS diese auf 3.840 x 2.1400 Bildpunkte festsetzt und damit auf ein 16:10-Format setzt. In beiden Fällen kommt ein kontrastreiches OLED zum Einsatz, das HDR unterstützt und bis zu 90 Hz mit 0,2 ms bietet. Das normale ZenBook 14X gibt es außerdem ohne Touchscreen. Der DCI-P3-Farbraum wird zu 100 % abgedeckt.

Unter der Haube stecken wahlweise ein AMD-Prozessor oder eine Intel-CPU. Im Topmodell wird sogar ein acht Kerne starker AMD Ryzen 9 5900HX geboten, wohingegen die Tiger-Lake-U-Prozessoren nur vier echte Kerne bieten und damit in der Multicore-Performance etwas zurückstecken müssen. Dafür bietet die Intel-Lösung Thunderbolt 4 und sogar eine zusätzliche dedizierte Grafiklösung in Form einer NVIDIA GeForce MX450. Unabhängig der restlichen Hardware gibt es bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB bis 1 TB große NVMe-SSD.

Es sind jeweils zwei USB-C-Schnittstellen und ein HDMI-Port vorhanden. Drahtlos wird per WiFi 6 und Bluetooth kommuniziert, ein microSD-Kartenleser ist ebenso integriert. Ein Fingerabdruck-Sensor steckt direkt im Power-Knopf, ein Nummernblock lässt sich über das ASUS NumberPad 2.0 im Touchpad einblenden. All das verbaut ASUS in einem nur 15,9 mm Vollmetallgehäuse.

Das ASUS ZenBook 14X OLED soll ab dem vierten Quartal ab 1.299 Euro in Deutschland verfügbar sein. Die Covertible-Variante, das ASUS ZenBook 14 Flip OLED, wird mindestens 1.799 Euro kosten.