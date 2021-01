Acer präsentiert sein erstes Chromebook mit AMD Ryzen

Noch vor dem Start der CES 2021, die im Zuge der Corona-Pandemie nicht live in Las Vegas, sondern rein digital veranstaltet wird, hat Acer ein neues Convertible mit Chrome OS angekündigt. Das neue Acer Chromebook Spin 514 ist obendrein das erste Chromebook von Acer auf Basis der AMD-Ryzen-Plattform. Wie üblich wird das Gerät einmal in einer Endkundenvariante und einmal in einer Enterprise-Version für Businessanwender mit zusätzlichen Administrator- und Software-Funktionen verfügbar sein.

Unter der Haube des neuen Acer Chromebook Spin 514 steckt ein AMD-SoC der Ryzen-Klasse auf Basis der Zen-Architektur, der obendrein mit einer integrierten Vega-Grafik bestückt ist und so selbst für anspruchsvollere Projekte wie Videobearbeitung oder Codierungen geeignet ist. Je nach Ausstattung setzt Acer auf den AMD Ryzen 7 3700C oder den Ryzen 5 3500C mit jeweils vier CPU-Kernen. Dazu gibt es bis zu 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und eine schnelle PCI-Express-SSD mit einer Speicherkapazität von bis zu 256 GB – auch das ist für ein Chromebook durchaus üppig. Trotz der hohen Performance und des dünnen sowie leichten Designs soll der 14-Zöller eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden erreichen können.

Das Vollmetallgehäuse bringt es auf eine Bauhöhe von gerade einmal 17,35 mm und stemmt rund 1,55 kg auf die Waage. Das Display misst 14 Zoll in seiner Diagonalen und bietet eine native Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten. Wie es sich für ein Spin-Gerät gehört, ist die Oberfläche kapazitiv und damit touchfähig, das Gerät insgesamt ein Convertible, das sich dank des 360-°-Scharniers zum Tablet umfunktionieren lässt.

Das Acer Chromebook Spin 514 besteht aus eloxiertem, poliertem Aluminium und verfügt über ein stilvolles Rautenmuster auf dem A-Cover und dem Touchpad. Dank der Zertifizierung nach dem Militärstandard MIL-STD 810H soll es sich besonders widerstandsfähig zeigen. Laut Acer soll das Gerät Stürze aus einer Höhe von bis zu 122 cm problemlos überstehen und einem Druck von bis zu 60 kg standhalten können. Natürlich ist das Display Gorilla-Glass-geschützt.

Anschlussseitig werden zwei USB-Typ-C-Schnittstellen nach USB-3.2-Gen1, eine klassische Typ-A-Buchse und ein microSD-Kartenleser sowie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhörer geboten. Drahtlos wird per AC-WiFi und Bluetooth 5.0 kommuniziert. Die Chiclet-Tastatur besitzt eine integrierte LED-Beleuchtung.

Das neue Acer Chromebook Spin 514 soll ab März in den zwei Farbvarianten Pure Silver und Steel Gray erhältlich sein. Die Endkundenversion soll ab 479 Euro, die Enterprise-Variante ab 669 Euro kosten. Letztere wird außerdem im neuen Device-as-a-Service-Angebot geführt und lässt sich damit in einer Art Leasing-Vertrag von Firmen einsetzen.