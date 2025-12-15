Werbung

In Zusammenarbeit mit QNAP und Seagate suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die jeweils ein brandaktuelles NAS-System inklusive zweier passender Festplatten der beiden Hersteller ausführlich auf den Prüfstand und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Paket am Ende behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür zwei Exemplare des QNAP TS-473A. Dabei handelt es sich um ein leistungsstarkes 4-Bay-NAS mit AMD-Ryzen-Prozessor, das moderne Virtualisierungsfunktionen und skalierbare Konnektivität vereint. Herzstück ist AMD Ryzen V1500B mit vier Kernen, der mit einer Taktfrequenz von bis zu 2,2 GHz arbeitet und acht Threads bereitstellt. Diese Rechenleistung ermöglicht eine flüssige Bearbeitung von I/O-intensiven Aufgaben und gleichzeitig eine hohe Performance bei mehreren virtuellen Maschinen. Das System wird standardmäßig mit 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher ausgeliefert und lässt sich auf bis zu 64 GB aufrüsten, wobei sogar die Verwendung von ECC-Speicher unterstützt wird.

Weiterhin bietet das QNAP TS-473A zwei M.2-NVMe-Steckplätze für SSD-Caching und die Qtier-Technologie, ein innovatives Auto-Tiering-System, das Daten automatisch zwischen verschiedenen Speicherschichten verschiebt. Die verbesserte Qtier 2.0 nutzt I/O-Awareness-Funktionen und bietet reservierte Speicherbereiche für Burst-I/O in Echtzeit, was die Vorteile von SSDs maximiert und gleichzeitig kostengünstige HDD mit hoher Kapazität vollständig ausnutzt. Diese Kombination ermöglicht es Administratoren, sowohl Performance als auch Speichereffizienz zu optimieren, ohne manuell Daten zwischen verschiedenen Speichertypen zu verwalten.

Für das Storage lassen sich vier 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke verbauen, die per SATA angebunden werden und Hot-Swap-fähig sind sowie verschiedene RAID-Modi unterstützen. Die Integration in das Netzwerk erfolgt über zwei 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse. Durch Port-Trunking lassen sich Datenraten von bis zu 5 GBit/s erreichen, wobei die Ports vollständig abwärtskompatibel zu 1-GbE- und 100-MbE-Geschwindigkeiten sind. Dank zweier PCIe-Gen3-x4-Steckplätze können Erweiterungskarten nachgerüstet werden – etwa 10-Gigabit-Netzwerkkarten, zusätzliche Fibre-Channel-Verbindungen, weitere USB-3.2-Ports oder Wireless-Adapter.

Technische Daten:

Hersteller QNAP Model TS-473A-8G Prozessor AMD Ryzen Embedded V1500B Quad-Core 2,20 GHz RAM 8 GB DDR4 SO-DIMM 2.666 MHz

Speicher vier SATA3 6Gb/s 3,5 Zoll/2,5 Zoll HDD/SSD Anschlüsse Hinten: zwei 2,5GbE RJ45, zwei USB 3.2 Gen 2 Typ-A, ein USB 3.2 Gen 1 Type-C, Kensington-Schloss, Netzanschluss Vorne: USB 3.2 Gen 2 Typ-A, One-Touch-Kopie Typ-A Port

Maße (HxBxT) 188,2 × 199,3 × 280,8 mm

Gewicht 5,03 kg Besonderheiten 3 Jahre Garantie (kostenpflichtig auf insgesamt 5 Jahre verlängerbar), IR-Sensor, QTS oder QuTS hero als Betriebssystem wählbar. Preis ca. 865 Euro

Ein wesentliches Merkmal des QNAP TS-473A ist die Unterstützung für sowohl QTS- als auch das ZFS-basierte QuTS-hero-Betriebssystem. QTS bietet eine intuitive Bedienung und Flexibilität für verschiedene Workloads, während QuTS hero ein End-to-End-Datenintegritätssystem mit nativer Datenreduktion durch Inline-Deduplizierung, Kompression und Compaction bietet. Administratoren können zwischen den Systemen wechseln, um je nach Anforderung zwischen Performance und maximaler Datensicherheit zu optimieren.

Das System unterstützt aber auch die Installation von NVIDIA-Grafikkarten der Einsteigerklasse, etwa der GeForce GTX 1650, für GPU-beschleunigte Videobearbeitung, 4K-Transcoding und KI-gestützte Bilderkennung. Für virtualisierte Umgebungen bietet Hyper Data Protector ein agentenloses Backup-System für unbegrenzte VMware vSphere- und Microsoft Hyper-V-VMs mit inkrementeller Sicherung, globaler Deduplizierung und Wiederherstellungskomprimierung.

Ergänzend zur Speicherfunktion bietet QNAP eine breite Suite von Anwendungen: File Station für sichere Cloud-Dateiverwaltung, Qsirch für Google-ähnliche Volltextsuche mit visuellen Suchfiltern, QuMagie für AI-gestützte Fotoverwaltung und Boxafe für das sichere Backup von Cloud-Daten aus Google Workspace und Microsoft 365.

Das QNAP TS-473A verbindet damit Rechenleistung, intelligente Speicherverwaltung und Netzwerkflexibilität in einem kompakten, energieeffizienten Format. Regulär kostet das QNAP TS-473A knapp unter 865 Euro.

Zwei Festplatten von Seagate gibt es dazu

Damit die Tester sofort mit dem QNAP TS-473A durchstarten können, erhalten sie zwei 4-TB-Festplatten der IronWolf-Reihe von Seagate mit dazu. Die NAS-HDD wurde speziell für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb in Netzwerkspeichersystemen entwickelt und eignet sich mit ihrer Kombination aus bewährter Zuverlässigkeit, fortgeschrittener Vibrationsstabilisierung und Energieeffizienz perfekt für diesen Lesertest.

Die IronWolf 4 TB basiert auf der CMR-Technik und verfügt über eine Spindelgeschwindigkeit von 5.400 U/min, eine Spezifikation, die einen Kompromiss aus Datendurchsatz und Energieverbrauch darstellt. Mit einer maximalen Transferrate von über 200 MB/s erreicht die Festplatte eine kontinuierliche Leistung, die selbst unter Last konsistent bleibt. Der 256-MB-Cache ermöglicht schnelle I/O-Operationen bei Dateizugriffen aus dem NAS-Speicher.

Ein Kernmerkmal der IronWolf-Serie ist die proprietäre AgileArray-Technologie. Die Seagte IronWolf verfügt über Sensoren zur Messung von Rotationsschwingungen (RV), eine Technologie, die traditionell Enterprise-Festplatten vorbehalten war – bei der 4-TB-Variante wird die bewährte Dual-Plane-Balance-Technologie eingesetzt. Diese Vibrationsstabilisierung ermöglicht es, dass mehrere Festplatten in einem einzigen Gehäuse harmonisch zusammenarbeiten, ohne dass die Zugriffe einer Festplatte die Performance der anderen beeinträchtigen.

Das System verfügt über fortschrittliche Fehlerbehebungskontrolle, die die Datenintegrität in RAID-Konfigurationen sicherstellt. Mit einer mittleren Lebensdauer von einer Million Betriebsstunden (MTBF) und 600.000 Startzyklen bietet die IronWolf eine Zuverlässigkeitsprognose, die für ein intensiv genutztes NAS-System mehr als ausreichend ist. Mit einer Leistungsaufnahme von nur 4,8 W im aktiven Betrieb und 3,96 W im Durchschnitt verbraucht die IronWolf 4TB deutlich weniger Energie als Desktop-Festplatten vergleichbarer Kapazität. Auch die Lautstärke spricht mit 23 bis 27 dB(A) für sich.

Im Bundle mit zwei 4-TB-Laufwerken kostet die Seagate IronWolf rund 235 Euro. Das Testpaket hat somit einen Gesamtwert von fast 1.100 Euro. Zwei unserer Leser können das Bundle nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos ausprobieren.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 28. Dezember ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit QNAP und Seagate!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 28. Dezember 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 29. Dezember 2025

Testzeitraum bis 1. Februar 2026

