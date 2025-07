Werbung

AVM hat in dieser Woche erneut ein Labor-Update für eines seiner FritzBox-Modelle veröffentlicht und treibt damit die Vorbereitung auf die nächste stabile FritzOS-Version voran. Nachdem bereits am Montag die FritzBox 6690 Cable (Test), 6660 Cable (Test) und im Anschluss die 5530 Fiber ein Update auf FritzOS 8.10 erhielten, folgt nun die FritzBox 7530 AX mit der Version 08.10-122819. In allen Fällen standen Fehlerbehebungen im Bereich Internet, Telefonie und WLAN im Mittelpunkt, was den Eindruck verstärkt, dass der Beta-Zyklus für FritzOS 8.10 langsam zum Abschluss kommt.

Für die FritzBox 7530 AX (Test) nimmt das aktuelle Labor-Update zwei konkrete Korrekturen vor: Zum einen wurde bei der Einrichtung einer neuen LAN-LAN-Koppelung über WireGuard-VPN die Abfrage der Search-Domain der Gegenseite nachgereicht, die zuvor fehlte. Zum anderen korrigiert die Firmware an der Funktionsdiagnose die Anzeige der Anzahl der durch die Kindersicherung blockierten Geräte, die bislang nicht korrekt ausgewiesen wurde. Die vergleichsweise kurze Liste an Änderungen macht deutlich, dass AVM wohl die letzten Feinschliffe vornimmt.

Wer die neuen Verbesserungen vorab ausprobieren möchte, kann die Beta-Firmware für die FritzBox 7530 AX von der Labor-Webseite herunterladen. Nach dem Entpacken des in der ZIP-Datei enthaltenen Images genügt ein Besuch in der Benutzeroberfläche unter "System" > "Updates" und dort im Reiter "FritzOS-Datei", um das neue FritzOS aufzuspielen. Wie üblich empfiehlt AVM vorab ein Backup der aktuellen Router-Konfiguration, um bei unerwarteten Problemen schnell zum vorherigen Zustand zurückzukehren.

Angesichts der jüngsten Aktualisierungen ist zu erwarten, dass in den kommenden Tagen weitere FritzBox-Modelle – insbesondere die 5G- und LTE-Mobilfunkrouter – ebenfalls eine frische Labor-Version erhalten. Die letzte Beta-Aktualisierung für diese Modelle liegt bereits knapp drei Wochen zurück. Wer den aktuellen Stand der Beta-Tests im Blick behalten möchte, sollte regelmäßig auf der AVM-Laborseite vorbeischauen.