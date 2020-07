AVM stellt die FRITZ!Box 6850 LTE vor und kündigt einen handlichen Reise-Router an

Der deutsche Hersteller AVM hat jetzt bekannt gegeben, dass man vom 3. bis zum 5. September auf der IFA Special Edition 2020 FRITZ!-Produkte für den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 6 vorstellen wird. Mit dabei sind unter anderem die bereits angekündigte LED-Lampe FRITZ!DECT 500, der smarte Vierfachtaster FRITZ!DECT 440 sowie die neue FRITZ!App Smart Home. Außerdem soll das neue FRITZ!OS 7.20 im Fokus stehen.

Eine Produktpremiere präsentiert AVM jedoch schon jetzt. Mit der FRITZ!Box 6850 LTE erweitert AVM sein Portfolio für Internet über Mobilfunk um ein Midrange-Gerät. Die FRITZ!Box 6850 LTE ermöglicht Internet über Mobilfunk mit bis zu 150 MBit/s. Die neue FRITZ!Box für LTE wird laut Angaben des Herstellers in Kürze im Handel erhältlich sein. Die FRITZ!Box 6850 5G für den neuen Mobilfunkstandard 5G wird hingegen zum Jahresende verfügbar sein.

Die neue FRITZ!Box 6850 LTE funkt in zehn LTE- sowie drei UMTS-Frequenzen und unterstützt Roaming für das Surfen in allen Mobilfunknetzen. Ebenfalls ist die intelligente Ausrichthilfe mit an Bord. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören neben einem 2x2 Dualband WLAN (AC+N) auch insgesamt vier Gigabit-LAN-Ports, ein USB-Anschluss sowie eine DECT-Basis für Telefone und Smart-Home-Anwendungen. Eine Mesh-Unterstützung ist ebenfalls verfügbar.

Des Weiteren beabsichtigt AVM sein Portfolio bis Ende 2020 neben der FRITZ!Box 6850 LTE auch um die FRITZ!Box 6820 LTE zu erweitern, die in einem handlichen Format gehalten wurde und so für Reisen geeignet ist. Für Business-Anwendungen kündigte AVM die FRITZ!Box 6890 LTE an. Wann genau die genannten Boxen jedoch in Deutschland erhältlich sein werden bleibt zunächst ungewiss. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Boxen ab dem vierten Quartal 2020 im Laden stehen werden. Die unverbindliche Preisempfehlung für die FRITZ!Box 6850 LTE beläuft sich laut Aussagen von AVM auf 189 Euro.

Technischen Details der FRITZ!Box 6850 LTE: