AVM präsentiert die FRITZ!Box 5530 Fiber

Mit der FRITZ!Box 5530 Fiber veröffentlicht AVM ein neues Modell für den Einsatz an Glasfaseranschlüssen. Die neue Glasfaser-FRITZ!Box eignet sich laut Herstellerangaben für alle Anschlüsse von aktiven (AON) oder passiven optischen Netzen (GPON, XGS-PON). Zudem sollen Übertragungsraten von mehreren Gigabit pro Sekunde zur Verfügung stehen. Ebenfalls ist es je nach Provider möglich, die neue FRITZ!Box für Gigabit-Upload-Verbindungen zu nutzen. Zudem wurde die FRITZ!Box 5530 Fiber mit Wi-Fi 6 ausgestattet. Im 5-GHz-Band sind Datenraten von bis zu 2.400 MBit/s möglich. Bei 2,4 GHz können bis zu 600 MBit/s erzielt werden. Außerdem lässt sich am neuen FRITZ!Box ein 2,5-GBit/s-LAN-Port verwenden. Des Weiteren verfügt der Router über eine DECT-Basis für Telefonie und Smart Home.

Die FRITZ!Box 5530 Fiber ist laut AVM für jeden Glasfaseranschluss in Deutschland geeignet und wurde vom internationalen Broadband Forum nach BBF.247 zertifiziert. Das Unternehmen erwähnt hier explizit Glasfaseranschlüsse von Envia Tel, Netcologne, Netkom Wemacom und Deutsche Telekom sowie vielen weiteren Netzbetreibern auf städtischer oder regionaler Ebene.

In Deutschland sind in erster Linie AON (Active Optical Network) sowie GPON (Gigabit Passive Optical Network)-Glasfaseranschlüsse verbreitet. AON bedeutet, dass die Glasfaserdose eines Haushalts eine direkte Glasfaser zum nächsten aktiven Zugangspunkt des Netzbetreibers hat. Hier spricht man von der sogenannten Punkt-zu-Punkt-Verbindung. An einem GPON-Glasfaseranschluss führt die Glasfaser des jeweiligen Haushalts zu einem passiven Glasfaserverteiler (Splitter), an dem 32 oder 64 Glasfasern anderer Anschlüsse eintreffen können. Von dort aus werden alle Signale gebündelt und auf einer Faser zum Netzbetreiber transportiert. Es handelt sich also um eine Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung.

Wann genau die FRITZ!Box 5530 Fiber im Handel erhältlich sein, ist bislang noch nicht bekannt. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 169 Euro.

Die FRITZ!Box 5530 Fiber im Überblick