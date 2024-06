Werbung

Bei der WLAN-Router-Thematik stehen alle Zeichen im Jahr 2024 auf den modernen WiFi-7-Standard und so ist es auch nicht überraschend, dass ASUS zur Computex 2024 auch einen neuen WLAN-Router mit WiFi-7-Unterstützung inklusive dem 6-GHz-Band vorstellen möchte. Der neue ROG Rapture GT-BE19000 getaufte Router zeigt anhand der Modellbezeichnung bereits auf, wie schnell das WLAN insgesamt sein kann, wenn alle drei Frequenzbänder kombiniert eingesetzt werden.

In einem auffallenden Design, passend zum "Gaming-Router", wurde der GT-BE19000 von ASUS designt. Rund herum sind in Summe acht WLAN-Antennen verbaut. Mittels den 4x4-Spatial-Streams, der Wi-Fi-7-Unterstützung samt 6-GHz-Frequenzband und der 320-MHz-Kanalbandbreite soll der GT-BE19000 eine beeindruckende WLAN-Performance bereitstellen. Die Zahl 19.000 in der Modellbezeichnung ist natürlich nicht zufällig gewählt worden, sondern zeigt auf, dass der maximale WLAN-Datendurchsatz bis zu 19.000 MBit/s oder abgekürzt bis 19 GBit/s liegt, unter optimalen Bedingungen natürlich.

Doch um diese Leistung von 19 GBit/s zu erreichen, müssen alle drei Frequenzbänder (2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz) kombiniert anliegen. Mit dem 2,4-GHz-Band mit der sehr hohen Reichweite werden bis zu 1.376 MBit/s (1,376 GBit/s) angegeben. In Verbindung mit dem leistungsstärkeren 5-GHz-Band sind es 5.760 MBit/s (5,76 GBit/s). Doch den meisten Durchsatz liefert das 6-GHz-Band mit 11.520 MBit/s (11,52 GBit/s). Bei theoretischen 19 GBit/s sind es demnach also 2,375 GB/s an Durchsatz. Dies gilt allerdings nur innerhalb des WLAN-Netzwerkes und nicht gleichbedeutend auch für den Internet-Datendurchsatz, der je nach Internet-Anschluss eben individuell ist.

Für den WAN-Anschluss stellt ASUS einen potenten RJ45-Port mit 10 GBit/s zur Verfügung, der mit einem weiteren 10-GBit/s-LAN-Port shared angebunden ist. Doch für das Intranet ist an der Rückseite ein weiterer 10-GBit/s-LAN-Port verfügbar, sodass diese Bandbreite demnach mit einem 10-GBit/s-Netzwerk-Switch an das interne Netzwerk weitergereicht werden kann. Zu den weiteren LAN-Ports zählen viermal Gigabit-LAN. Für den Anschluss von Druckern und/oder externen Festplatten dienen je ein USB-3.0- und 2.0-Anschluss.

Als Gaming-Router bewirbt ASUS den GT-BE19000 natürlich auch mit entsprechenden Features, wie Game Radar, Traffic Analyzer zum Priorisieren der Netzwerk-Pakete für das Online-Gaming. In Summe sollen 20 Features inbegriffen sein, die das Online-Gaming verbessern sollen. Natürlich mit möglichst niedriger Latenz zum Game-Server.

Keine Infos zu Preis und Verfügbarkeit

Dass der ROG Rapture GT-BE19000 kein günstiger WLAN-Router werden wird, sollte bereits vorab verständlich sein. Dennoch nannte uns ASUS keinen Preis und auch keinen Termin, ab wann der Router in Deutschland erworben werden kann.