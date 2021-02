Abseits der gewöhnlichen NAS-Formate stellt NAS-Hersteller QNAP auch NAS-Systeme im professionellen 19-Zoll-Rack-Format zur Verfügung, die dann in einem Server-Schrank untergebracht werden können. Mit dem TS-977XU (Hardwareluxx-Video) hat das Unternehmen ein Hochleistungs-NAS mit vielen Storage-Optionen in petto, doch war die Nachfrage nach einer günstigeren Lösung groß, sodass QNAP nun auch den TS-453DU ins Sortiment aufgenommen hat.

QNAPs TS-977XU bietet nicht nur viel Platz für 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerke, sondern stellt außerdem zwei 10-GBit/s-LAN-Ports sowie den AMD Ryzen 3 1200 bereit, das jedoch manchen Interessenten (gerade in Zeiten der COVID19-Pandemie mit Home-Office-Ansprüchen) zu kostenintensiv ist. Der TS-453DU ist die Rackmount-Variante (1 HE) des QNAP TS-453D (Hardwareluxx-Test) für Anwender, die lieber einen NAS in den Serverschrank einbauen möchten. Dabei sollte jedoch ausdrücklich zwischen dem TS-453DU-4G und dem TS-453DU-RP-4G unterschieden werden. Einziger Unterschied: Der TS-453DU-RP-4G bringt gleich zwei 250-W-Netzteile für den redundanten Betrieb mit, währenddessen das TS-453DU-4G nur ein Netzteil beherbergt.

Im Inneren jedoch ist neben den vier SATA-Steckplätzen für 2,5- und 3,5-Zoll-Laufwerke ein kleines Mainboard verbaut, das als SoC den Intel Celeron J4125 (Gemini Lake Refresh) mit vier Kernen im Gepäck hat und dem ab Werk 4 GB RAM (DDR4) in der SO-DIMM-Bauweise zur Seite gestellt werden. Optional lässt sich die RAM-Kapazität auf 8 GB verdoppeln. Einzige Erweiterungsmöglichkeit bietet generell der PCIe-2.0-x2-Slot, für den QNAP einige Adapter anbietet, wie einen M.2-Steckplatz oder einen USB-3.2-Gen2-Anschluss.

In unserem Fall haben wir den QNAP TS-453DU-4G mit vier Seagate Ironwolf Pro mit jeweils 18 TB (Hardwareluxx-Test) bestückt und im RAID-5-Verbund betrieben. Die Rohdaten-Speicherkapazität beträgt 72 TB und die Nutzdaten-Speicherkapazität somit 54 TB, da 18 TB für die Parität verwendet werden. Formatiert sind es dann etwa beachtliche 50 TB. Generell unterstützt QNAPs TS-453DU-4G neben der Single-Ansteuerung die RAID-Level 0, 1, 5, 6, 10. Auch wird JBOD unterstützt. In Sachen Leistungsaufnahme gibt QNAP inklusive Laufwerke im Idle 17 W an. Unter Last sollen es dabei höchstens 32 W sein. Doch kommt dies zudem drauf an, welche Festplatten eingesetzt werden.

Als Betriebssystem kommt QNAPs QTS 4.4.2 zum Einsatz und ist ein Embedded-Linux, das auf dem 4 GB großen Onboard-Flash-Speicher vorinstalliert ist. Die große Preisersparnis kommt beim TS-453DU durch die beiden 2,5-GBit/s-LAN-Ports zustande, die in den meisten Fällen absolut ausreichen und bei Bedarf sogar via LACP zu einem 5-GBit/s-Interface kombiniert werden können. Rückseitig sind zusätzlich jeweils zwei USB-3.2-Gen1- und -2.0-Ports nutzbar.

Ohne HDDs ist QNAPs TS-453DU-4G ab 974 Euro gelistet, die Variante mit zwei Netzteilen kostet mit mindestens 1.411 Euro etwas mehr, ist jedoch ein gutes Stück günstiger als der TS-977XU, der mit 2.685 Euro zu Buche schlägt.