Werbung

Bei be quiet! konnten wir während unseres CES-Besuchs zwei Neuheiten in Augenschein nehmen. Zum einen wurde das Dark Power 13-Netzteil als ATX-3.0-Netzteil gezeigt, zum anderen bekamen wir aber auch die Light Wings White als weiße RGB-Lüfter zu sehen.

Die Dark Power 12-Serie soll abgelöst werden - und zwar durch die neuen Modelle der Dark Power 13-Serie. Diese neue Generation entspricht dem ATX-3.0-Standard und bietet auch den 12VHPWR-Anschluss, der bei aktuellen NVIDIA-Grafikkarten gefragt ist. Es stehen aber weiterhin auch 6+2-Pin-PCIe-Anschlüsse zur Verfügung. Der Nutzer kann zudem zwischen dem Betrieb mit vier 12-V-Schienen oder einer einzelnen 12-V-Schiene wählen. Es soll Modelle mit 750, 850 und 1.000 W geben.

Der Verkaufsstart ist bereits für diesen Monat geplant. Während das kleinste Modell 214,90 Euro kosten wird, werden für die größte Variante 294,90 Euro aufgerufen.

Bei den Light Wings White handelt es sich nicht um völlig neue Produkte, sondern um neue Farbvarianten der bekannten Light Wings-Lüfter. Dabei setzt be quiet! das Farbschema offensichtlich konsequent um. Lüfterrahmen, Rotor, Entkopplungsecken und Anschlusskabel zeigen sich allesamt in Weiß. Selbst der A-RGB-Controller wird in einer weißen Farbvariante neu aufgelegt - obwohl er in der Regel ohnehin versteckt platziert werden dürfte.

Zu Preisen und Verfügbarkeit der Light Wings White haben wir noch keine Infomationen. Preislich sollten sie sich aber an den bisherigen schwarzen Modellen orientieren.