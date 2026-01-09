News
NEWS
4K120, QD-OLED, Daisy-Chaining und KVM

ASUS kündigt ProArt PA279CDV mit LuxPixel an

Portrait des Authors


ASUS kündigt ProArt PA279CDV mit LuxPixel an
Der 1989 in Taiwan gegründete Elektronikhersteller ASUS präsentiert auf der CES 2026 in Las Vegas, die heute ihre Pforten schließen wird, einen neuen Kreativmonitor namens PA279CDV. Der 26,5-Zöller wird in die ProArt-Serie eingeordnet, verfügt über QD-OLED-Technologie mit LuxPixel (AGLR, also Antireflexionseigenschaften) und löst mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K, 16:9) bei bis zu 120 Hz auf. Eine DisplayHDR-Zertifizierung geht aus dem Infomaterial zwar nicht hervor, doch wird mit HDR10-Unterstützung geworben.

Zu den weiteren Merkmalen der Neuheit gehören 99 % DCI-P3-Abdeckung, eine Farbtiefe von 10 Bit, eine Spitzenhelligkeit von 1.000 cd/m² (3 % APL in HDR) und sehr wahrscheinlich auch ein Kontrastwert von 1.500.000:1. Die Farbpräzision beläuft sich auf einen Delta-E-Wert von unter 2, was für professionelle kreative Zwecke womöglich zu wenig ist. Und es gibt schließlich sogar OLED-Gaming-Displays mit (auf dem Papier) höherer Farbgenauigkeit (Delta-E-Wert von unter 1). Von einer Möglichkeit zur Hardware-Kalibrierung ist beim PA279CDV übrigens bislang keine Rede.

ASUS ProArt PA279CDV mit 4K-OLED

Auf Schnittstellenseite sind unter anderem HDMI 2.1, DisplayPort (Ein- und Ausgang), USB-C (DP-Alt-Modus, 96 W PD) und ein klassischer USB-Hub vertreten. Durch den DisplayPort-Ausgang ist Daisy-Chaining- bzw. MST-Funktionalität gegeben, mit der Multi-Monitor-Setups komfortabel und unter Einsatz weniger Kabel umgesetzt werden können. Wer mehrere Endgeräte an dem Bildschirm betreiben möchte, wird sich derweil über den integrierten KVM-Switch freuen, da dieselbe Maus und Tastatur ohne lästiges Kabelumstecken verwendet werden können.

Apple-Nutzer regeln auf Wunsch die Bildhelligkeit des PA279CDV über die Helligkeitstasten ihres MacBooks – allerdings muss dafür die Software DisplayWidget Center installiert werden. Im Bildmodus "M Model P3" sollen im Übrigen die Farbeinstellungen des ProArt-Displays denen des MacBook-Bildschirms angeglichen werden. Von ASUS erfuhren wir, dass der neue 26,5-Zöller voraussichtlich ab Anfang des 2. Quartals 2026 in Deutschland verfügbar sein soll. Einen unverbindlichen Verkaufspreis konnte uns das Unternehmen jedoch noch nicht nennen.

