Das US-Unternehmen HP zeigt auf der CES 2026 eine Reihe neuer PC-Monitore für Spieler, wobei das Ganze unter der hauseigenen Marke HyperX (ehemals ein Teil von Kingston) vermarktet werden soll. Zu den Produktneuheiten gehört auch der 34 Zoll große HyperX Omen OLED 34, der auf ein modernes QD-OLED-Panel mit V-Stripe-Technologie (vertikal angeordnete RGB-Subpixel) setzt und eine Textdarstellung ohne Farbsäume in Aussicht stellt. Als Auflösung kommt das ultrabreite UWQHD-Format mit 3.440 x 1.440 Pixeln (21:9) zum Einsatz. Die maximale Bildwiederholrate beläuft sich auf 360 Hz, die Punktdichte auf rund 109 ppi.

Laut offiziellem Infomaterial werden zudem 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 1.300 cd/m² Spitzenhelligkeit (3 % APL in HDR), ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1, eine Display-Wölbung von 1.800R und ein Delta-E-Wert von unter 1 beworben. Letzteres weist auf eine sehr hohe Farbpräzision hin. Was Farbraumabdeckungen betrifft, nennt das Datenblatt 100 % sRGB, 99 % Display P3 und 96 % Adobe RGB. Ob HP wirklich Display P3 meint oder doch das eng verwandte DCI-P3 mit abweichendem Weißpunkt, ist unklar. Ein Fragezeichen ist auch noch hinter der ClearMR-21000-Angabe, denn andere RGB-QD-OLED-Modelle mit 360 Hz kommen nur auf ClearMR 18000.



Dank einer Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 500 darf man sich auf ein ordentliches HDR-Erlebnis freuen. FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync zeichnen derweil für Tearing-freie Spielesessions verantwortlich. Rückseitig bietet der 34-Zöller aRGB-Beleuchtungselemente. Wer mehrere Endgeräte einsetzt, freut sich über den KVM-Switch samt physischem KVM-Button. Laut HP ist obendrein ein Kopfhörerhaken enthalten, der per 3D-Druck nach eigenen Wünsche gestaltet werden kann. Wie genau das umgesetzt wird – etwa per 3D-Blueprint oder über einen speziellen 3D-Druck-Service –, geht aus der Ankündigung leider nicht hervor.

Beim Schnittstellenangebot wird auf einen modernen DisplayPort 2.1 verzichtet, doch sind immerhin zwei HDMI-2.1-Eingänge vertreten. Außerdem an Bord: USB-C (DP-Alt-Modus, 100 Watt PD), Kopfhörerausgang und USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B). Auf ergonomischer Seite bleiben dank einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einer Höhenverstellbarkeit und einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) kaum Wünsche offen. Drei Jahre Garantie samt Burn-in-Abdeckung sollen (mittlerweile geringen) OLED-Einbrennrisiken ihren Schrecken nehmen.

HP plant die US-Veröffentlichung des HyperX Omen OLED 34 für Frühling 2026. Ein unverbindlicher Verkaufspreis steht noch aus.