News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#Acer #X27UZ1 #Monitor #Gaming #QD-OLED #280-Hz #FreeSync #Budget #HDR

QD-OLED, WQHD, 280 Hz und FreeSync Premium Pro

Acer Predator X27UZ1 ist erhältlich

Portrait des Authors


Acer Predator X27UZ1 ist erhältlich
0

Werbung

Mit dem Predator X27UZ1 aus dem Hause Acer ist vor Kurzem ein günstiger OLED-Gaming-Bildschirm in Deutschland veröffentlicht worden. Der 26,5-Zöller besitzt ein QD-OLED-Panel mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9), 280 Hz Bildwiederholrate, DisplayHDR True Black 400 und sattem Schwarz (Kontrast von 1.500.000:1). Des Weiteren wirbt der Hersteller mit einem 0,03 ms schnellen Grauwechsel, einer Farbtiefe von 10 Bit, einer DCI-P3-Abdeckung von 99 %, einem Delta-E-Wert von unter 2 und einer Helligkeit von 250 cd/m² (100 % APL in SDR) bzw. 1.000 cd/m² (3 % APL in HDR).

Die Pixeldichte beträgt rund 111 ppi. Dem EU-Energielabel des X27UZ1 zufolge beläuft sich der Strombedarf auf 25 W in SDR und 57 W in HDR, woraus sich die EU-Energieeffizienzklasse F von G bzw. G von G ergibt. Als Klanggeber sind zwei integrierte 5-W-Lautsprecher vertreten, als Anti-Tearing-Technologie FreeSync Premium Pro. Schnittstellenseitig werden zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4 und ein Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) geboten, wobei alle grafischen Anschlüsse die vollen 280 Hz erzielen können sollen. Im Lieferumfang befindet sich ein Kabel für HDMI, aber keines für DisplayPort.

Acer Predator X27UZ1 mit QD-OLED und 280 Hz
Acer Predator X27UZ1 mit QD-OLED und 280 Hz
Acer Predator X27UZ1 mit QD-OLED und 280 Hz
Acer Predator X27UZ1 mit QD-OLED und 280 Hz

Der neue 26,5-Zöller lässt sich neigen, seitlich drehen, um 120 mm in der Höhe verstellen, um 90° in Pivot versetzen oder per VESA-Aufnahme (75 x 75 mm) an eine Wand bzw. einen Schwenkarm montieren. Ohne Standfuß wiegt der Monitor 3,55 kg. Die Abmessungen werden auf 610,7 x 351,7 x 65 mm (B x H x T) beziffert. Der Acer Predator X27UZ1 ist bei zahlreichen deutschen Onlinehändlern sofort oder zeitnah lieferbar und startet bei Straßenpreisen von circa 468 Euro. 

Obacht: Der Hersteller gewährt lediglich zwei Jahre Garantie, sodass man bei etwaigem OLED-Burn-in nach den 24 Monaten aufgeschmissen wäre. Die Konkurrenz ist teils weiter und trotzdem günstiger: So kommt der ab rund 428 Euro erhältliche und mit USB-C versehene Alienware AW2725D sogar mit drei Jahren Garantie samt Vor-Ort-Austausch-Service.

Quellen und weitere Links
#Acer
#X27UZ1
#Monitor
#Gaming
#QD-OLED
#280-Hz
#FreeSync
#Budget
#HDR
KOMMENTARE (0) VGWort
Back to top