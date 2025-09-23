Werbung

In den USA hat der südkoreanische Elektronikriese LG einen neuen Gaming-Monitor namens UltraGear 27GX704A veröffentlicht, der für rund 800 US-Dollar verkauft wird. Laut einer offiziellen chinesischen Produktseite handelt es sich um ein 26,5 Zoll großes WOLED-Modell, dessen Panel glänzend ausgeführt ist, aber dennoch sehr reflexionsarm sein soll. Das Ganze dürfte identisch oder zumindest vergleichbar mit den TrueBlack-Glossy-Exemplaren von ASUS sein, die ebenfalls auf LG-Technologie setzen. Da zusätzlich MLA+, also ein erweitertes Mikrolinsen-Array, zum Einsatz kommt, wird im Vergleich zu klassischen MLA-Varianten eine höhere Helligkeit geboten.

Dem Datenblatt des LG UltraGear 27GX704A zufolge kann man konkret mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9), 240 Hz Bildwiederholfrequenz, DisplayHDR True Black 400, ClearMR 13000 und einer Spitzenhelligkeit von 1.300 cd/m² (1,5 % APL in HDR) rechnen. Im Übrigen werden 10 Bit Farbtiefe, 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 98,5 % DCI-P3, 275 cd/m² typische Leuchtdichte (100 % APL in SDR) und ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 beworben. Die mitgelieferte Software LG Calibration Studio erlaubt eine Nachkalibrierung des Bildschirms, sofern ein kompatibles Kolorimeter vorliegt.

Damit das Spielvergnügen nicht durch unschöne Bildrisse (Tearing) gestört wird, verrichten FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync ihren Dienst. Zur Ausstattung zählen obendrein ein Schwarzstabilisator, ein Fadenkreuz-Overlay und eine einblendbare fps-Anzeige. Schnittstellenseitig stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4 (DSC) und ein Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) zur Verfügung. Letzterer beherrscht das virtuelle Surround-Sound-Feature DTS Headphone:X, sodass man selbst bei Nutzung normaler Stereo-Kopfhörer eine 3D-Soundkulisse erzeugen kann.

Die Ergonomie zeigt sich mit einer Neigungsverstellung, einer Höhenanpassungsfunktion, einem Pivot-Modus, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einem Modus für Menschen mit Farbsehschwäche recht großzügig. Ob, wann und zu welchem Preis der LG UltraGear 27GX704A europäische Märkte wie den deutschen erreichen soll, wurde noch nicht kommuniziert.