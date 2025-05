Werbung

Acer nutzt die Computex in Taiwan nicht nur um neue Notebooks vorzustellen, sondern bringt auch zwei neue Creator-Displays im 32-Zoll-Format an den Start.

Das eine Modell ist der Acer ProCreator PE320QXT, das auf einem IPS-Panel mit der 6K-Auflösung basiert, also 6.016 x 3.385 Bildpunkte bereitstellt. Entsprechend wird eine gestochen scharfe Darstellung realisiert. Sowohl AdobeRGB als auch DCI-P3 sollen zu 99 % abgedeckt werden, sRGB natürlich vollständig. Die maximale Leuchtkraft wird von Acer mit 400 cd/m² angegeben, während die HDR-Peak-Helligkeit bei 600 cd/m² liegen soll - ein HDR-Experte wird das neue Display also nicht.

Dafür besitzt der Acer ProCreator PE320QXT eine Touch-Oberfläche und kann auch mit einem Stift bedient werden, der bei Nichtgebrauch magnetisch an der Unterseite des Rahmens gehalten wird. Wer auf dem Monitor zeichnen möchte, profitiert vom flexiblen Standfuß, der es erlaubt, das Panel weit zu kippen und gleichzeitig beinahe auf Schreibtisch-Niveau abzusenken. Eine Webcam wird auf dem oberen Rahmen fest verbaut und arbeitet mit einem 4K-Sensor. Daher überrascht es auch nicht, dass ein AR-Coating zum Einsatz kommt, sodass der Aufstellort mit Bedacht gewählt werden sollte.

Anschlusstechnisch setzt Acer auf zwei HDMI-2.1-Schnittstellen und einen DisplayPort 1.4. USB-seitig gibt es eine Typ-C-Schnittstelle mit einer Ladeleistung von 90 W und je zwei Up- und Downstream-Ports nach dem USB-3.2-Gen2-Standard.

Der zweite Neuzugang ist der Acer Pro Creator PE320QK X, der auf das bereits ausgiebig von uns getestete 32-Zoll-QD-OLED Panel von Samsung setzt. Es kombiniert die UHD-Auflösung mit großen Farbräumen (99 % DCI-P3 und sRGB) und stellt damit auch eine gute Grundlage für Creator-Displays dar. Die Farbverarbeitung erfolgt mit 10 Bit. Die Möglichkeit einer Hardware-Kalibrierung ist offenbar nicht vorhanden.

Die positiven Gaming-Eigenschaften der OLED-Technik bleiben natürlich auch bei diesem Modell erhalten. Interessanterweise bewirbt Acer die Reaktionszeit mit 0,01 ms, während das Panel sonst von jedem Hersteller mit 0,03 ms angegeben wird. Die maximale Bildwiederholfrequenz wiederum bleibt bei den gewohnten 240 Hz.

Anschlussseitig kommt bei diesem Modell bereits ein DisplayPort 2.1 zum Einsatz, HDMI 2.1 darf in doppelter Ausführung ebenfalls nicht fehlen. Das gilt auch für den USB-3.2-Gen2-Hub (2x up, 2x down) und die Typ-C-Schnittstelle mit 90 W PD.

Der Acer ProCreator PE320QXT mit 6K-Auflösung wird 1.199 Euro kosten, während der Acer Pro Creator PE320QK X mit QD-OLED-Panel zu einem Preis von 1.399 Euro auf den Markt kommen soll. Beide Displays sollen noch im zweiten Quartal 2025 erscheinen.