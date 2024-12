Werbung

LG wird auf der CES Anfang Januar 2025 zahlreiche neue Gaming-Monitore vorstellen, unter denen es auch ein Novum unter den High-End-Modellen geben wird. Vor der Messe gibt es eine Art Vorschau mit den prominentesten Eckdaten. Auf der Messe selbst werden wir dann sicherlich alle technischen Daten und den Preis erfahren.

Das Flaggschiff-Modell wird der LG 45GX990A sein. Bei diesem handelt es sich um ein 5K2K-OLED-Monitor mit Dual-Mode-Funktion, welcher über ein biegsames Display verfügen wird. In dieser Kombination stellt dies sicherlich eine Besonderheit dar. Die Bilddiagonale liegt bei 45 Zoll.

Die 5.120 x 2.160 Pixel können wahlweise vollständig flach oder eben gekrümmt dargestellt werden. Bei der Krümmung möglich sind bis zu 900R. Als 45GX950A verzichtet LG auf die variable Krümmung und bietet das Display mit fixen 800R an. Ansonsten soll es zwischen dem 45GX950A und 45GX990A keinerlei Unterschiede geben.

Zudem nennt LG NVIDIA G-Sync und AMD FreeSync Premium Pro als unterstützte Technologien. Anschlussseitig vorhanden sind DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, VRR und USB-C mit 90 Watt Power Delivery. Die Reaktionszeit wird mit 0,03 ms angegeben.

Welche Auflösung bei welcher Bildwiederholrate im Dual-Mode angeboten wird, ist nicht bekannt. Dieses Detail wird dann sicherlich zur CES folgen. Zuletzt hatten wir den ASUS ROG Swift PG32UCDP im Test, der wahlweise 3.840 x 2.160 oder 1.920 x 1.080 Pixel bei 240 Hz oder 480 Hz bietet.

Gekrümmte 39 Zoll mit webOS

Mit dem UltraGear 39GX90SA wird LG zudem einen 39-Zoll-Monitor vorstellen, den man eher in der "Home Entertainment"- Ecke sieht. Das Seitenverhältnis des Monitors liegt bei 21:9, die Krümmung bei 800R. Per webOS sollen nicht nur einfach Bilddaten dargestellt, sondern auch Smart-App verwendet werden können, so dass der Monitor auch als Stand-Alone-Gerät fungieren kann. Auch hier fehlt es an weiteren technischen Details.