Das 27-Zoll-Format erlebt aktuell einen Aufschwung im Bereich der Gaming-OLEDs. Natürlich darf auch ASUS nicht fehlen und hat mit dem ROG Swift PG27AQDM ein passendes Modell mit nach Las Vegas zur CES gebracht. Das WQHD-Panel bietet eine maximale Wiederholfrequenz von 240 Hz und kombiniert diese mit einer Reaktionszeit von 0,03 ms. Für Spieler ist das ohne Frage eine sehr interessante Kombination. Eine Abdeckung des DCI-P3-Farbraums von 99 % soll für satte Farben sorgen.

Die maximale Helligkeit wird von ASUS im HDR-Betrieb mit 1.000 Nits angegeben, was für ein OLED-Modell ein sehr guter Wert ist - aber natürlich nur dann gilt, wenn der Weißanteil sehr klein ist, in diesem Fall maximal 3 %. Besonderes Augenmerk möchte ASUS in enger Abstimmung mit dem Panel-Hersteller auf die Spannungsversorgung gelegt haben. So soll ein Algorithmus den Zusammenhang von OLED-Helligkeit, Spannungsniveau und Betriebstemperatur zu jeder Zeit im Griff haben. So möchte ASUS eine besonders homogene Darstellung gewährleisten, auch dann, wenn sich der Weißanteil im Bild schnell verändert.

Viel Wert wurde auf die Kühlung des Panels gelegt, die beim ROG Swift PG27AQDM passiv ausfällt. Dank einer Optimierung des Luftstroms sollen die Temperaturen im Vergleich zu anderen Gaming-OLEDs im 27-Zoll-Format um 5 % niedriger ausfallen. Dafür ist das Gehäuse etwas tiefer, als wir es sonst oft bei OLED-Modellen sehen.

Damit OLEDs ihren Kontrastvorteil auch in der Praxis umsetzen können, muss das Coating mitspielen. ASUS setzt beim ROG Swift PG27AQDM auf eine Anti-Glare-Mikrotextur-Beschichtung. Diese spiegelt etwas stärker, als wir es von den üblichen AG-Coatings kennen, sorgt somit aber auch dafür, dass der subjektiv wahrgenommene Kontrast höher ausfällt.

Das Gehäuse kommt in der typischen ROG-Optik und besitzt neben einem auffälligen Standfuß einen Logo-Projektor. Gut zu erkennen ist, dass ASUS ein Gewinde in den Fuß integriert, sodass Zubehör montiert werden kann. Angaben zur Anschlussausstattung hat ASUS leider noch nicht gemacht. Gleiches gilt für die ergonomischen Anpassungsfähigkeiten, die Höhe kann aber auf jeden Fall justiert werden.

ASUS' neuer 27-Zoll-OLED-Gamer soll im ersten Quartal auf den Markt kommen. Der Preis wird vermutlich bei rund 1.200 Euro liegen. Aber das kann sich bis zum endgültigen Marktstart noch ändern.