Mit dem UltraGear 45GR95QE hat LG seinen ersten OLED-Monitor mit gewölbtem Display vorgestellt. Dabei will man vor allem anspruchsvolle Spieler ansprechen.

Der UltraGear 45GR95QE tritt neben den noch größeren, aber planen UltraGear 48GQ900-B. Der 800R-Kurvenradius des 45-Zoll-Modells soll für ein besonders immersives Spieleerlebnis sorgen. Anders als beim gemeinsam mit Corsair entwickelten Xeneon Flex 45WQHD240 ist der Kurvenradius fix. Gegen visuelle Ablenkungen helfen laut LG Anti-Glare- und Low-Reflection-Beschichtung (AGLR). Der UltraGear 45GR95QE löst mit 3.440 x 1.440 Pixeln (WQHD) auf und hat damit ein Seitenverhältnis von 21:9. Er soll eine Gray-to-Gray-Reaktionszeit von 0,1 ms erreichen. Die maximale Bildwiederholrate liegt bei 240 Hz.

Durch die OLED-Technologie wird ein sattes Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 erreicht. Der DCI-P3-Farbraum wird zu 98,5 Prozent abgedeckt. Der 45-Zöller unterstützt HDR 10 und HDMI 2.1 mit VRR (Variabler Bildwiederholrate) sowie DisplayPort 1.4. Auch ein USB-3.0-Upstream- und zwei USB-3.0-Downstream-Ports stehen zur Verfügung. LG beschreibt das Design als rahmenlos. Durch seine Größe soll der UltraGear 45GR95QE auch bestens für intensive Multitasking-Nutzung mit Funktionen, wie Picture-by-Picture (PBP) und Picture-in-Picture (PIP) geeignet sein. Er wird mit Fernbedienung ausgeliefert. Auf integrierte Lautsprecher verzichtet LG hingegen. Man gibt für den Monitor einen Neige-Bereich von -2º bis +15º und einen Schwenkbereich von ±10º an. Die Höhe kann um 110 mm variiert werden. Eine Pivot-Funktion wird hingegen nicht unterstützt. Die ist für Monitore dieser Größe auch eher ungewöhnlich, wird aber von Samsungs gewölbtem 55-Zoll-Modell Odyssey Ark geboten.



Interessenten sollen den UltraGear 45GR95QE erstmalig im Rahmen der IFA am LG-Messestand in Halle 18 in Augenschein nehmen können. Zu Preisen und Verfügbarkeit macht LG noch keine Angaben. Möglicherweise wird es dann dazu im Rahmen der IFA Informationen geben. Die Berliner Messe öffnet vom 2. bis 6. September ihre Tore.